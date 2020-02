Gent ROMA Streaming Gratis info ROJADIRECTA, dove vederla Online con Cellulare Android iPhone

Tutta da vedere Gent Roma in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) grazie ai servizi digitali di Sky alle 18:55 di oggi giovedì 27 febbraio 2020. Partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League 2019-2020. Si parte dall’1-0 conquistato dalla Roma all’Ompico sette giorni fa.

Diretta Gent Roma Streaming: probabili formazioni.

La Roma è stata eliminata in 2 delle sue ultime 4 gare delle maggiori competizioni europee dopo aver vinto la gara di andata, inclusa l’ultima con il Porto nella Champions League della scorsa stagione. La Roma può vincere la sua seconda trasferta consecutiva in competizioni europee per la prima volta dal marzo 2008. Otto delle ultime nove reti della Roma in Europa League sono state realizzate nel primo tempo, con le ultime tre arrivate nei primi 20 minuti

Gent (4-3-1-2): Kaminski; Castro Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Marreh; Niangbo; David, Bezus. Allenatore Thorup.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Manici, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Pérez, Mkhitaryan, Kluyvert; Dzeko.

Allenatore Fonseca.

Arbitro: José María Sánchez Martínez (Spagna).

Gent Roma Streaming Gratis Link e Diretta TV.

Partita Gent Roma Gratis per gli abbonati con Sky Go per smartphone, tablet e pc, e quindi con iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Potete guardare il match in diretta tv sui canali di Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 253 satellite).



Gent Roma Streaming alternativa a Rojadirecta.



La partita di calcio Gent Roma potrà essere vista in streaming grazie anche a Now TV (il vecchio Sky Online) che permette di comprare la visione della diretta anche senza abbonamenti. A disposizione anche il live streaming con pc, tablet e smartphone, anche per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Da verificare infine la disponibilità dell’evento sportivo su Facebook Live-Stream oppure con YouTube Video.

La partita non viene trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e quindi neanche in streaming gratis online sul relativo sito web https://tv8.it/streaming.html.