ROJADIRECTA Inter-Juventus Supercoppa, Barcellona-Real Madrid, Atalanta-Venezia, Tottenham-Chelsea: dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

, , in

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di mercoledì 12 gennaio 2022. Evidenziamo Inter-Juventus (Supercoppa Italiana), Barcellona-Real Madrid (Semifinale Supercoppa Di Spagna), Atalanta-Venezia (Coppa Italia), Tottenham-Chelsea (League Cup).

14:00 Tunisia-Mali (Coppa D’africa) – Discovery+

17:00 Mauritania-Gambia (Coppa D’africa) – Discovery+

17:30 Atalanta-Venezia (Coppa Italia) – Italia 1 in chiaro

20:00 Barcellona-Real Madrid (Semifinale Supercoppa Di Spagna) – Nove

20:00 Guinea Equatoriale-Costa D’avorio (Coppa D’africa) – Discovery+

20:45 Tottenham-Chelsea (League Cup) – Dazn

20:45 West Ham-Norwich (Premier League) – Sky Sport Football

21:00 Diretta Inter-Juventus Streaming (Supercoppa Italiana) – Canale 5 in chiaro

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.