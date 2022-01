CAGLIARI-BOLOGNA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere il match: PIRLOTV Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Cagliari-Bologna Streaming senza Rojadirecta. Si gioca alle ore 20:45 italiane di oggi martedì 11 gennaio 2022 per la 21a giornata di Serie A.

Cagliari-Bologna, inizialmente prevista domenica 9 gennaio 2022 alle ore 14:30, è stata posticipata a oggi nel palcoscenico della Unipol Domus di Cagliari: sarà la 64ª in Serie A fra le due formazioni. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Cagliari-Bologna streaming gratis e diretta tv.

Il Cagliari di Walter Mazzarri ospita il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Le due formazioni si sono affrontate 30 volte in Serie A in casa degli isolani. Questi ultimi conducono nelle statistiche con 14 successi, a fronte di 13 pareggi e 3 affermazioni degli emiliani.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Mazzarri. A disposizione in panchina: Aresti, Radunovic, Lykogiannis, Zappa, Pereiro, Olbert. Indisponibili: Ceppitelli, Keita, Godin, Caceres, Oliva, Nandez, Ceter, Strootman, Walukiewicz, Rog. Squalificati: nessuno.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Soriano, Svanberg, Dijks; Orsolini, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic. A disposizione in panchina: Bardi, Binks, Matolese, Annan, Viola, Payyhtia, Van Hoojidonk, Cangiano, Falcinelli. Indisponibili: Amey, Molla, Bartha, Hickey, Mbaye, Medel, Soumaoro, Kingsley, Schouten, Urbanski, Barrow, Vignato, Sansone, Santander. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Ghersini di Genova. Assistenti: Costanzo e Trinchieri. 4° Uomo: Marcenaro. VAR: Maresca. Ass. VAR: Di Iorio.

Cagliari-Bologna in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Mihajlovic afferma di non essere d’accordo con il nuovo protocollo che impone di giocare con 13 giocatori disponibili: “Potevano andare bene quarant’anni fa. Ora, con i 5 cambi, per essere in regola dovremmo giocare a calcio a 7. Si pensa sempre che uno voglia essere più furbo dell’altro, ma le regole sono quelle. Abbiamo undici giocatori e abbiamo recuperato Viola e Dominguez dalla positività: qualcosa ci inventeremo. Ai ragazzi dico di stare sereni ed essere fiduciosi, saremo in 11 come loro. Niente alibi”.

Cagliari-Bologna streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Mihajlovic, una battuta su Mazzarri, allenatore del Cagliari: “All’inizio mi stava antipatico, poi l’ho conosciuto e posso dire che mi ero sbagliato”.

La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.