MANCHESTER CITY CHELSEA Streaming info ROJADIRECTA TV, dove vederla GRATIS: Sky o Canale 5?

Dove vedere Manchester City Chelsea streaming gratis e diretta tv senza Rojadirecta ITA. Finalissima di Champions League in programma alle ore 21 all’Estádio do Dragao di Oporto. Guardiola sfida Tuchel nell’atto conclusivo della massima manifestazione continentale per club. Una finale tutta inglese, come nel 2019 quando si affrontarono Tottenham e Liverpool.

Questo è il terzo anno consecutivo in cui una delle due squadre giocherà per la prima volta la finale di Coppa dei Campioni / Champions League (Tottenham nel 2019, PSG nel 2020, Manchester City nel 2021). Sia il Chelsea che il Manchester City hanno subito solo quattro gol in Champions League in questa stagione.

Manchester City Chelsea viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football e Sky Sport (numero 251 del satellite). La sfida sarà visibile in chiaro su Canale 5. Fischio d'inizio alle ore 21 italiane di oggi sabato 29 maggio 2021.

Manchester City Chelsea streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Essendo in chiaro, sarà anche disponibile il live streaming gratuito su Mediaset Play.

Manchester City Chelsea probabili Formazioni

Phil Foden potrebbe diventare il terzo inglese più giovane ad iniziare una finale di Champions League dopo Owen Hargreaves nel 2001 con il Bayern Monaco (20 anni 123 giorni), e Trent Alexander- Arnold con il Liverpool nel 2018 (19a 231g) e nel 2019 (20a 237g).

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Rùben Dias, Zinchenko; Bernardo Silva, Fernandinho, Gündogan; Mahrez, De Bruyne, Foden.

Allenatore: Guardiola.

A disposizione: Steffen, Aké, Sterling, Gabriel Jesus, Aguero, Laporte, Rodri, Ferran Torres, Mendy, Joao Cancelo, Carson.

Édouard Mendy ha tenuto la porta inviolata otto volte in 11 partite in questa edizione della Champions League. Solo due portieri hanno raggiunto le 9 partite: Santiago Cañizares con il Valencia nel 2000-01 e Keylor Navas con il Real Madrid nel 2015-16.

Chelsea (3-4-3): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell; Pulisic, Werner, Mount. Allenatore: Tuchel.

A disposizione: Kepa, Marcos Alonso, Abraham, Caballero, Zouma, Giroud, Hudson-Odoi, Ziyech, Gilmour, James, Havertz, Emerson Palmieri.

Arbitro: Mateu Lahoz (Spagna) – VAR Alejandro José Hernández Hernández.

Thiago Silva potrebbe diventare il quinto giocatore a disputare due finali consecutive con squadre diverse. Marcel Desailly (Marsiglia 1993, Milan 1994), Paulo Sousa (Juventus 1996, Borussia Dortmund 1997), Samuel Eto’o (2009 Barcellona, ​​2010 Inter Milan) e Álvaro Morata (2014 Real Madrid, 2015 Juventus) sono i precedenti.

