ROJADIRECTA Galles-Svizzera, Belgio-Russia, Danimarca-Finlandia: Orario Canale TV Partite Streaming LIVE Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis senza Rojadirecta di oggi sabato 12 giugno 2021, dove spiccano tre partite degli Europei di calcio di Euro 2020: Galles-Svizzera, Danimarca-Finlandia e Belgio-Russia.

12:00 Cagliari-Empoli (Campionato Primavera) – Si Solocalcio.

15:00 Streaming Galles-Svizzera (Euro 2020) – Rai 1, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Una sfida che interessa da vicino anche l’Italia, che sfiderà entrambe le nazionali nel corso della manifestazione. Galles-Svizzera (squadre nel raggruppamento A, lo stesso degli azzurri) sarà la seconda gara di Euro 2020 e in questo primo Europeo itinerante si giocherà allo Stadio Olimpico di Baku in Azerbaigian.

Diretta Galles Svizzera in chiaro dalla Rai su Rai 1 (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre), e per gli abbonati, da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Streaming Online su diverse piattaforme: gratis su RaiPlay, per gli abbonati Sky anche su Sky Go, a pagamento per tutti su Now, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Fiorentina-Sampdoria (Campionato Primavera) – Si Solocalcio.

17:00 Ascoli-Atalanta (Campionato Primavera) – Si Solocalcio (Differita).

18:00 Streaming Danimarca-Finlandia (Euro 2020) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

La Danimarca sfida la Finlandia nel Gruppo B di EURO 2020 al Parken Stadium di Copenaghen. Il vantaggio di giocare in casa può essere un fattore per la Danimarca, che non perde in sfide interne nel derby scandinavo contro i finnici dal 1949 (V18 P3) ed è alla sua nona fase finale. La Finlandia, all’esordio assoluto, non ha i pronostici dalla sua, ma la squadra di Markku Kanerva sa che nessuna nazionale europea è imbattibile.

Diretta Danimarca Finlandia sui canali di Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

21:00 Streaming Belgio-Russia (Euro 2020) – Rai 1, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Gratis per gli abbonati Sky su SkyGo, a pagamento per tutti su Now, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

La Russia sfida il Belgio nel Gruppo B di EURO 2020 a San Pietroburgo. Dries Mertens, attaccante Belgio: “Abbiamo giocato contro la Russia diverse volte di recente. Si tratta di una squadra che ha qualità individuali. Giocheranno in casa in un grande torneo e, come accaduto alla Coppa del Mondo 2018, mostreranno tutta la loro voglia di vincere. Scenderemo in campo con rispetto, ma anche con una grande voglia di vincere”.

Diretta Belgio Russia in chiaro dalla Rai su Rai 1 (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre), e per gli abbonati, da Sky sui canali Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Streaming Online su diverse piattaforme: gratis su RaiPlay, per gli abbonati Sky anche su Sky Go, a pagamento per tutti su Now, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.