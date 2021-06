Europei ITALIA TURCHIA Streaming info ROJADIRECTA Gratis RaiPlay Diretta su Video RAI TV con PC Tables iPhone

, , in

Dove vedere Italia Turchia Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. La sfida di Roma fra la Turchia di Senol Günes e l’Italia di Roberto Mancini, valevole per il Girone A, aprirà ufficialmente Euro 2020, la prima edizione itinerante dei Campionati europei di calcio. Diretta streaming in chiaro dallo stadio Olimpico di Roma con i servizi Rai. Fischio d’inizio programmato per oggi venerdì 11 giugno 2021 alle ore 21:00 italiane.

Italia Turchia Streaming, presentazione match

Tocca all’Italia di Mancini dare il calcio d’inizio degli Europei nella gara inaugurale contro la Turchia, che si gioca allo stadio Olimpico di Roma. La partita è valida per la prima giornata del Gruppo A di Euro 2020 in cui, oltre a Italia e Turchia, sono inseriti anche Galles e Svizzera che si affrontano tra loro sabato 12 giugno alle ore 15:00. Per l’occasione, dopo molti mesi senza tifosi, lo stadio Olimpico potrà ospitare sugli spalti circa 16 mila spettatori, pari al 25% della capienza dell’impianto.

Italia Turchia Diretta Live, probabili formazioni



Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. CT Roberto Mancini.

Turchia (4-1-4-1): Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Meras; Yokoglu; Karaman, Tufan, Yazici, Calhanoglu; Yilmaz.

CT Senol Gunes.

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda). Assistenti gli olandesi Hessel Steegstra e Jan De Vries, al Var ci sarà il connazionale Kevin Blom. “Quarto uomo”la francese Stéphanie Frappart.

Italia Turchia Streaming Gratis e Diretta TV in chiaro al posto di Rojadirecta TV



Italia Turchia in diretta tv in chiaro su Rai Uno. Match fruibile anche in streaming calcio gratis sul sito internet di Rai Play www.raiplay.it. La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Alternative per vedere Italia Turchia in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Italia Turchia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.