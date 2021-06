ITALIA REPUBBLICA CECA Streaming Gratis Diretta TV, dove vederla con PC Tables iPhone

Amichevole Italia Repubblica Ceca Streaming Gratis Online. Ad una settimana dall’inizio di Euro 2020 (appuntamento all’11 giugno con Italia-Turchia all’Olimpico), amichevole di lusso per l’Italia di Mancini che, al Dall’Ara di Bologna, ospita la Repubblica Ceca. Un test importante per capire a che punto è la nazionale. Diretta streaming in chiaro con i servizi Rai. Fischio d’inizio prefissato per oggi venerdì 4 giugno 2021 alle ore 20:45 italiane.

Italia Repubblica Ceca Streaming, presentazione match

Intanto c’è un’importante novità in casa azzurra: nuovo infortunio per Stefano Sensi, che salta così la manifestazione continentale, al suo posto Pessina. Il ct, nella conferenza stampa della vigilia, ha lanciato il giovane attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori: “È un giocatore diverso da Immobile e Belotti, potrebbe rappresentare il futuro della Nazionale. Ha qualità tecniche straordinarie,spero possa fare come Paolo Rossi”. Tornando all’amichevole di stasera contro la Repubblica Ceca, il bilancio tra le due formazioni è in perfetto equilibrio: due successi per parte e due pareggi in sei confronti.

Italia Repubblica Ceca Diretta Live, probabili formazioni



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Tenico Mancini. A disposizione: Meret, Sirigu, Acerbi, Bastoni, Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Toloi, Cristante, Belotti, Chiesa, Raspadori.

REPUBBLICA CECA (4-5-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Brabec, Boril; Masopust, Soucek, Darida, Krael, Jankto; Schick. Tenico Silhavy. A disposizione: Pavlenka, Mandous, Kaderabek, Kalas, Zima, Mateju, Barák, Holes, Sevcik, Hlozek, Pesek, Sadílek, Krmencík, Vydra, Pekhart.

ARBITRO: Tschudi (Svizzera).

Italia Repubblica Ceca Streaming Gratis e Diretta TV in chiaro al posto di Rojadirecta TV



Italia Repubblica Ceca in diretta tv in chiaro su Rai Uno. Match fruibile anche in streaming calcio gratis sul sito internet di Rai Play www.raiplay.it. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Alternative per vedere Italia Repubblica Ceca in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Italia Repubblica Ceca non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis, sono irregolari con la legge italiana.