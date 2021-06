Euro 2020: numero magliette giocatori Italia agli Europei di Calcio 2021

, , in

Il commissario tecnico della Nazionale azzurra Roberto Mancini ha diramato ieri la lista ufficiale dei convocati degli Europei di calcio 2021 (Euro 2020) e i giocatori hanno già scelto i numeri di maglia.

Lorenzo Insigne vestirà la numero 10, mentre Ciro Immobile ha confermato il “suo” 17, con Andrea Belotti che indosserà il 9. Confermatissimo anche il 3 del capitano Giorgio Chiellini, come il 19 di Leonardo Bonucci. Avrà, invece, il numero 21 Gianluigi Donnarumma, con l’1 che sarà di Salvatore Sirigu. La sorpresa Giacomo Raspadori avrà, invece, il 22. Intanto Matteo Pessina rimane aggregato al gruppo, in attesa di testare in maniera più approfondita le condizioni di Verratti (#6) e Sensi (#12).

Portieri

1 Salvatore Sirigu

21 Gianluigi Donnarumma

26 Alex Meret

Difensori

2 Giovanni Di Lorenzo

3 Giorgio Chiellini

4 Leonardo Spinazzola

13 Emerson Palmieri

15 Francesco Acerbi

19 Leonardo Bonucci

23 Alessandro Bastoni

24 Alessandro Florenzi

25 Rafael Toloi

Centrocampisti

5 Manuel Locatelli

6 Marco Verratti

7 Lorenzo Pellegrini

8 Frello Jorge Luiz Jorginho

12 Stefano Sensi

16 Bryan Cristante

18 Nicolò Barella

Attaccanti

9 Andrea Belotti

10 Lorenzo Insigne

11 Domenico Berardi

14 Federico Chiesa

17 Ciro Immobile

20 Federico Bernardeschi

22 Giacomo Raspadori