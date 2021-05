ITALIA SAN MARINO Streaming info ROJADIRECTA e Diretta TV, dove vederla con PC Tables iPhone

Amichevole Italia San Marino – In vista della gara inaugurale degli Europei contro la Turchia, la Nazionale azzurra affronterà due amichevoli: la prima sarà quella contro San Marino, in attesa di chiudere con la Repubblica Ceca e lavorare per il match dell’Olimpico previsto il prossimo 11 giugno. Diretta streaming in chiaro con i servizi Rai. Fischio d’inizio prefissato per oggi venerdì 28 maggio 2021 alle ore 20:45 italiane alla Sardegna Arena di Cagliari.

Italia San Marino Streaming, presentazione match

Durante la conferenza stampa di vigilia del match contro il San Marino, avvenuta nel Sud Sardegna, dove la Nazionale azzurra è in ritiro da qualche giorno, Mancini ha di fatto annunciato tutto l’undici titolare dell’amichevole. Tradotto, dentro le seconde linee, che potrebbero diventare titolari a seconda delle risposte che daranno al ct: “L’amichevole di domani serve a lavorare sui nostri concetti di gioco e a valutare meglio qualche giocatore. Giocheranno Cragno, Toloi, Mancini, Ferrari, Biraghi, Pessina, Cristante, Castrovilli, Bernardeschi, Kean e Grifo”.

Italia San Marino Diretta Live, probabili formazioni



Italia (4-3-3): Cragno; Toloi, Mancini, Ferrari, Biraghi; Pessina, Cristante, Castrovilli; Bernardeschi, Kean, Grifo.

San Marino (5-3-2): E Benedettini; Manuel Battistini, Fabbri, D Simoncini, Rossi, Palazzi; Tomassini, E.

Golinucci, Mularoni; Nanni, Berardi.

Dopo la gara contro San Marino, l’Italia tornerà nella Penisola per sfidare la Repubblica Ceca il 4 giugno al Dall’Ara. Da qui ritorno a Coverciano e dunque viaggio verso Roma, per le prime tre sfide degli Europei in quell’Olimpico. Davanti, finalmente, al pubblico azzurro, di casa.

Italia San Marino Streaming Gratis e Diretta TV in chiaro al posto di Rojadirecta TV



Italia San Marino in diretta tv in chiaro su Rai Uno. Match fruibile anche in streaming calcio gratis sul sito internet di Rai Play www.raiplay.it. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Alternative per vedere Italia San Marino in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Italia San Marino non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis, sono irregolari con la legge italiana.