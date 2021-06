ROJADIRECTA Francia-Germania Ungheria-Portogallo Euro2020: Orario Canale TV Partite Streaming LIVE Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis senza Rojadirecta di oggi martedì 15 giugno 2021, dove spiccano tre partite degli Europei di calcio di Euro 2020: Francia-Germania e Ungheria-Portogallo.

La quinta giornata dell’Europeo si chiude con le due sfide del Girone F. Prima scenderanno in campo Ungheria e Portogallo, alle 18 nello stadio di Budapest, poi, alle 21, la sfida clou tra Germania e Francia. La sfida clou vede affrontarsi due grandi protagoniste del calcio continentale: i favoriti blues e i tedeschi in fase di appannamento. Atteso il debutto nel torneo di CR7 Cristiano Ronaldo nel match tra i lusitani e gli ungheresi allenati da Marco Rossi.

18:00 Diretta Ungheria-Portogallo (Euro 2020) – Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Ungheria-Portogallo si gioca a Budapest. Queste le probabili formazioni:

Ungheria (3-5-2): Gulacsi; Fiola, Orban, At Szalai; Lovrencsics, Schäfer, Nagy, Kleinheisler, Varga; Ad Szalai, Sallai. Allenatore Rossi.

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Ruben Dias, José Fonte, Guerreiro; Sergio Oliveira, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo. Allenatore Santos.

Arbitro: Cüneyt Çakır (Turchia).

Streaming Ungheria-Portogallo per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online gratis per gli abbonati su SkyGo e Now.

21:00 Diretta Francia-Germania (Euro 2020) – Rai Uno in chiaro, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Francia-Germania si gioca a Monaco. Queste le probabili formazioni:

Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Rabiot; Griezmann, Benzema, Mbappé. Allenatore Deschamps.

Germania (3-4-2-1): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens; Havertz, Müller; Gnabry. Allenatore Löw.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna).

Streaming Francia-Germania in chiaro su Rai 1 (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre) e sarà visibile per gli abbonati anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online, gratuitamente su RaiPlay e solo per gli abbonati su SkyGo e Now.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.