SPAGNA SVEZIA Streaming Gratis: orario RaiPlay Diretta RAI TV Facebook Video YouTube

Dove vedere Spagna Svezia Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Cominciano gli Europei per Spagna e Svezia. Inserite nel girone E di Euro 2020 insieme a Polonia e Slovacchia (giocano alle 18), le due squadre vogliono cominciare al meglio per provare ad ergersi come capolista. Dopo Italia, Belgio, Inghilterra e Olanda è il turno di cominciare per un’altra favorita del torneo: la Spagna.

Il commissario tecnico Luis Enrique mette in guardia i suoi sul valore della Svezia, nella conferenza stampa alla vigilia del match:

“La Svezia non possiede al suo interno elementi di spicco ma si contraddistingue per la forza del collettivo. Ha giocatori molto prestanti a livello fisico e ha grande organizzazione difensiva. L’abbiamo affrontata diverse volte in passato e ci ha messo in difficoltà. Questa volta avverrà agli Europei e, come sempre, sarà una partita complicata, anche se contiamo di poter vincere la gara inaugurale”.

Spagna Svezia si gioca oggi lunedì 14 giugno 2021 alla Cartuja di Siviglia. Il fischio d’inizio della partita è in programma alle ore 21:00 italiane. Scopri dove vedere Spagna Svezia streaming e tv.

Spagna Svezia Diretta Live, probabili formazioni



Spagna (4-3-3): Simon; M. Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Rodri, Fabian Ruiz; Ferran Torres, Alvaro Morata, Moreno. Allenatore Luis Enrique. A disposizione in panhcina: De Gea, Robert Sanchez, Azpilicueta, D Llorente, E Garcia, Gayà, Thiago Alcantara, Dani Olmo, A. Traoré, Sarabia, Oyarzabal, Pedri.

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; S Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Berg, Isak.

Allenatore Andersson. A disposizione in panchina: Johnsson, Nordfeldt, Granqvist, Bengtsson, Helander, Krafth, P Jansson, Svensson, Sema, Claesson, Quaison, J Larsson.

Arbitro: Slavko Vinčić (Slovenia). Guardalinee: Klancnik e Kovacic. Quarto Uomo: Massa (Italia). VAR: Dankert (Germania). AVAR: Kavanagh e Betts (Inghilterra), Blom (Paesi Bassi).

Spagna Svezia in Diretta in chiaro al posto di Rojadirecta Live



Spagna Svezia in diretta tv in chiaro su Rai Uno. La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Spagna Svezia Streaming Gratis invece di Rojadirecta TV

Spagna Svezia fruibile anche in streaming calcio gratis sul sito internet di RaiPlay sul sito www.raiplay.it. Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) oppure per tutti a pagamento con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Alternative per vedere Spagna Svezia in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Spagna Svezia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.