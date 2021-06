GALLES SVIZZERA Streaming info ROJADIRECTA Gratis RaiPlay Diretta Video RAI TV con PC Tables iPhone

Dove vedere Galles Svizzera Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Il Galles di Robert Page affronta la Svizzera di Vladimir Petkovic nella 1a giornata del Girone A di Euro 2020. Galles Svizzera si gioca oggi sabato 12 giugno 2021 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Baku. Il fischio d’inizio della gara, che sarà la prima in una fase finale degli Europei fra le due Nazionali, è in programma alle ore 15:00 italiane. Scopri dove vederla in streaming e tv.

Galles Svizzera Diretta Live, probabili formazioni



GALLES (3-4-1-2): Hennessey; Mepham, Rodon, Davies; N. Williams, Levitt, Allen, C. Roberts; Ramsey; Bale, James.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Benito; Mbabu, Zakaria, Xhaka, Ricardo Rodriguez; Shaqiri, Embolo; Seferovic.

Galles Svizzera in Diretta in chiaro al posto di Rojadirecta Live



Galles Svizzera in diretta tv in chiaro su Rai Uno.

Galles Svizzera Streaming Gratis invece di Rojadirecta TV

La partita è disponibile anche su(numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre),(numero 203 satellite) e(numero 251 satellite).

Galles Svizzera fruibile anche in streaming calcio gratis sul sito internet di RaiPlay sul sito www.raiplay.it. Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) oppure per tutti a pagamento con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Alternative per vedere Galles Svizzera in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Galles Svizzera non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.