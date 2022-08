INTER SPEZIA Streaming Gratis TV Online, dove vedere: SKY Live, Video DAZN o Rojadirecta?

Dove vedere Diretta Inter-Spezia Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di sabato 20 agosto 2022 si gioca Inter-Spezia allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano), partita valida per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A. Chi vincerà? Di seguito dove vedere Inter-Spezia streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

L’Inter ha cominciato la stagione di Serie A con una vittoria per 2-1 in trasferta contro il Lecce, ottenendo così la vittoria nel turno di apertura in tutte e quattro le sue ultime stagioni. Il ritorno del ‘figliol prodigo’ Romelu Lukaku ha portato ad un gol dopo un minuto e 22 secondi, segnando il gol più veloce dell’Inter in Serie A ad un turno di apertura stagionale nel corso degli ultimi 60 anni, nonché il più veloce di una qualunque squadra alla prima giornata di una stagione di Serie A dal 2011/12 in poi. Tuttavia, l’Inter ha avuto bisogno di un gol di Denzel Dumfries nei minuti di recupero per garantirsi i tre punti mentre stava solo sfiorando la vittoria.

Lo Spezia ha vinto 1-0 contro l’Empoli grazie ad un gol di M’Bala Nzola, che ha segnato il suo primo gol in Serie A da novembre 2021, un risultato che ha visto la prima vittoria in assoluto del club ad un turno di apertura stagionale nella massima serie. A caccia delle loro prime vittorie consecutive in Serie A da gennaio, i ‘Liguri’ sperano di battere diversi record qui battendo l’Inter per la prima volta in assoluto (1 pareggio, 4 sconfitte).

Lautaro Martínez dell’Inter ha fatto tre assist contro lo Spezia (record alto in carriera in Serie A), ed ha segnato il secondo gol durante la vittoria per 2-0 in questa partita della scorsa stagione. Per quanto riguarda la squadra ospite, Emmanuel Gyasi ha segnato il gol della vittoria nel finale in questa sede durante la scorsa stagione contro il Milan.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All. Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dalbert, Mkhitaryan.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Verde, Nzola. All. Gotti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Amian, Antiste, Ferrer.

Arbitro: Ghersini.

Inter-Spezia in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Su Sky il match sarà visibile sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport 4K (numero 2013 del satellite). Sarà Edoardo Testoni a curare la telecronaca di Inter-Spezia su DAZN. Al suo fianco ci sarà Simone Tiribocchi per il commento tecnico. Sky ha invece affidato il racconto della sfida ad Andrea Marinozzi, che sarà coadiuvato da Beppe Bergomi.

Inter-Spezia streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per gli abbonati Sky è riservato il servizio Sky Go, mentre l’altra opzione è rappresentata da NOW (previo acquisto di uno dei pacchetti disponibili).

La sfida tra Inter-Spezia non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.