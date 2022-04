BOLOGNA SAMPDORIA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla Online Serie A: PIRLOTV Sky o Dazn?

Dove vedere Diretta Bologna-Sampdoria Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 11 aprile 2022, allo stadio Renato Dall’Ara, il Bologna di Mihajlovic ospita la Sampdoria di Giampaolo nel posticipo della 32a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Bologna-Sampdoria streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Bologna-Sampdoria Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



La prossima sarà la 100ª sfida tra Bologna e Sampdoria in Serie A: finora 38 vittorie rossoblu, 31 successi blucerchiati e 30 pareggi – tuttavia l’ultimo di questi pari risale al 26 gennaio 2014 (1-1 firmato Gabbiadini e Diamanti). Il Bologna ha vinto tutte le ultime sei sfide di Serie A contro la Sampdoria, segnando sempre almeno due reti in ogni match del parziale – solo due volte i rossoblu hanno registrato più successi di fila contro una singola avversaria nella competizione: otto v Casale tra il 1931 e il 1934 e sette v Genoa tra il 1938 e il 1941.

Bologna (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Aebischer, Schouten, Dijks; Orsolini, Arnautovic, Barrow. Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga). A disposizione in panchina: Bardi, Binks, Bonifazi, Mbaye, Kasius, Dominguez, Viola, Svanberg, Sansone, Vignato, Falcinelli, Soriano.

Sampdoria (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, A Ferrari, O Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo. Allenatore: Giampaolo. A disposizione in panchina: Falcone, Ravaglia, Augello, Yoshida, Magnani, Askildsen, Ekdal, Vieira, Trimboli, Quagliarella.

Arbitro: Pairetto di Nichelino. Guardalinee: Alassio e Yoshikawa. 4° Uomo: Serra. VAR: Fabbri. Assistente VAR: Pagliardini.

L’ultimo successo della Sampdoria in casa del Bologna in Serie A risale al 2 novembre 2003 (1-0 firmato dalla prima rete in blucerchiato in campionato di Cristiano Doni): da allora sette vittorie emiliane, incluse le sei più recenti, e cinque pareggi.

Bologna-Sampdoria in diretta tv con DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Il Bologna non ha segnato alcun gol nelle ultime quattro gare di campionato: l’ultima volta che ha infilato cinque incontri di fila senza reti all’attivo in un singola stagione di Serie A risale al maggio 2011, con Alberto Malesani in panchina.

Bologna-Sampdoria streaming gratis per gli abbonati con DAZN, Sky Go, e NOW.

La Sampdoria è la squadra di questo campionato che attende da più turni il pareggio: 12 (3V, 9P), la striscia più lunga per il club nella competizione senza alcun pareggio dal luglio 2020 (quando arrivò a 16).

La sfida tra Bologna-Sampdoria non sarà disponibile su Rojadirecta in quanto è illegale.

Il Bologna è la squadra che ha segnato meno gol nella prima mezzora di gara in questa Serie A: quattro, 10 in meno della Sampdoria (14) – tuttavia 10 sono anche le reti di differenza subite tra le due squadre nei primi 30 minuti di gioco, ma in favore dei rossoblu (20 per i blucerchiati contro le 10 degli emiliani).

