VIDEO Follia: Licenziato allenatore Soriano dopo teatata alla guardalinee donna Nietto

VIDEO INCREDIBILE – Dopo il grave fatto accaduto in un campionato minore brasiliano che è diventato virale in internet, il club brasiliano Desportivo Ferroviaria ha annunciato questa domenica la risoluzione del contratto del suo allenatore, Rafael Soriano. Il motivo: “per aver dato una testata a una giudice di linea in una partita per il campionato regionale dello stato dell’Espirito Santo“.

L’ente ha riferito in un comunicato che, “prima di quanto accaduto, l’allenatore era stato dimesso dal club” e che “ripudia ogni e qualsiasi tipo di violenza, fisica, verbale, morale o emotiva, principalmente contro le donne”. “Siamo solidali con l’assistente arbitrale Marcielly Netto e ci rendiamo disponibili per tutto ciò che è necessario”, ha aggiunto il club nella nota.

L’attacco, la cui immagine ha avuto un ampio impatto sui social network, è avvenuto questa domenica pomeriggio in un match dei quarti di finale del cosiddetto Capixaba Championship nella cittadina di Nova Venecia e in cui il Desportivo Ferroviaria è stato eliminato perdendo 3-1 contro il Nova Venecia, che è passato alle semifinali.

Insoddisfatto per la decisione dell’arbitro di fischiare alla fine del primo tempo quando la sua squadra stava per battere un calcio d’angolo, Soriano ha invaso il campo insieme a diversi suoi giocatori per chiedere spiegazioni all’arbitro Arthur Gomes Rabelo.

Dopo la discussione con l’arbitro e quando stava per lasciare il campo, l’allenatore ha dato una testata in faccia al giudice, che gli è valso l’immediata espulsione.

Momento exato em que o técnico Rafael Soriano agride a assistente Marcielly Netto ao final do primeiro tempo da partida entre Nova Venécia e Desportiva 🎥: Reprodução/TV Educativa ES#FutebolCapixaba #capixabao2022 #EsporteCapixaba #FolhaVitoria pic.twitter.com/3XoFFF7QDx — Vitor Eduardo Simões (@VitorSimoesLima) April 10, 2022

Soriano ha negato di aver commesso l’assalto… Ha attribuito la confusione a un incidente e ha affermato che il giudice voleva approfittare della situazione a causa del suo status di donna.

La Federcalcio statale dell’Espírito Santo ha riferito in una nota di aver aperto un’indagine e applicherà rigorosamente le sanzioni appropriate.

La Federazione ha affermato nella sua nota che “rifiuta qualsiasi atto di violenza” e che darà il suo pieno appoggio al giudice.