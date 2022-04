VIDEO: Incredibile gol del portiere Gagno del Modena al 91°

CALCIO MODENA – Il portiere modenese Riccardo Gagno ha trasformato un gol dalla propria area al 91′ di una partita di terza divisione del campionato italiano di sabato, che ha regalato alla sua squadra la vittoria per 2-1 contro l’Imolese. “Mi dispiace per lui [in relazione al portiere rivale], sarebbe molto brutto se succedesse a me. Non so nemmeno quali parole usare per tirarlo su di morale perché posso solo immaginare cosa sta provando”, ha detto Gagno.

Clamoroso a #Modena: il gol che può valere la promozione in #SerieB lo segna il portiere Gagno. pic.twitter.com/WHCG4f5xzq — Benny Giardina (@bennygiardina) April 9, 2022