Bayern Monaco-Villarreal Streaming Gratis ROJADIRECTA Online TV, dove vedere il match: Sky Sport PIRLOTV o Mediaset Infinity?

Dove vedere Diretta Bayern-Villarreal Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21 italiane di oggi martedì 12 aprile 2022, il Bayern Monaco ospita il Villarreal alla ricerca della rimonta nella sfida di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League. I tedeschi arrivano dalla vittoria in campionato contro l’Asburgo (rete di Lewandowski su rigore) mentre gli spagnoli hanno pareggiato contro l’Athletic Bilbao per 1-1. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Bayern-Villarreal streaming gratis e diretta video tv.

I giganti bavaresi dovranno ribaltare il risultato dell’andata (0-1 rete di Danjuma) se vogliono evitare di uscire ai quarti di finale consecutivi di UCL dopo aver perso contro il PSG in questa fase della scorsa stagione. Detto questo, il Bayern Monaco ha superato i quarti di finale della UCL in otto degli ultimi dieci tentativi, mentre ha ora vinto 12 delle ultime 13 partite casalinghe in questa competizione (1 sconfitta), segnando almeno tre gol in ciascuna delle quattro partite disputate all’Allianz Arena in questa edizione della UCL finora.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Upamecano, L Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, T Müller, Coman; Lewandowski. Allenatore: Nagelsmann. A disposizione in panchina: Ulreich, Fruchtl, Stanisic, Richards, Sanè, Wanner, Sabitzer, Roca, Nianzou, Tillmann, Musiala.

Villarreal (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñan; Coquelin, Capoue, Parejo; Lo Celso, Moreno, Danjuma. Allenatore: Emery. A disposizione in panchina: Asenjo, Iker Alvarez, Mandi, Gaspar, Pedraza, Aurier, Trigueros, Iborra, Moi Gomez, Chukwueze, Pino, Alcacer.

Arbitro: Vincic (Slovenia). Guardalinee: Klancnik e Kovacic (Slovenia). Quarto uomo: Jug (Slovenia). VAR: Irrati (Italia). Assistente VAR: Praprotnik (Slovenia).

Ci sono ancora molti buoni presagi per il Villarreal prima di questo scontro, non ultimo il fatto che la porta inviolata mantenuta nella gara di andata ha impedito al Bayern Monaco di riuscire a segnare per la prima volta in 30 partite di UCL. Tuttavia, la squadra di Emery dovrà dare di nuovo il massimo, avendo mantenuto la porta inviolata solo in due delle sue ultime 12 trasferte ufficiali.

Bayern-Villarreal in diretta tv su Sky Sport Football (numero 203 del satellite), e Sky Sport (numero 253 del satellite). La partita sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity +, visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV. Su Sky sarà Massimo Marianella a raccontare le emozioni della sfida, con commento tecnico di Lorenzo Minotti.

L’attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski ha segnato due triplette in questa stagione, entrambe in partite di UEFA Champions League (Benfica e Salisburgo), Solo Cristiano Ronaldo nel 2015-16 (Real Madrid) ha segnato tre triplette in CL.

Bayern-Villarreal streaming gratis attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Streaming online disponibile anche con NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e da Infinity +, il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, che offre agli abbonati anche la visione di 104 big match del massimo torneo calcistico europeo. Disponibile anche per gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac.

Arnaut Danjuma del Villarreal ha segnato sei gol in UEFA Champions League in questa stagione, ci sono solo sono tre giocatori nella competizione 2021-22 che hanno segnato più (Robert Lewandowski 12, Karim Benzema 11 e Mohamed Salah 8).

La sfida Bayern-Villarreal non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

L’allenatore del Villarreal, Unai Emery, cercherà di superare i quarti di finale di UEFA Champions League per la prima volta nella sua carriera.