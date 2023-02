Juventus: quanto deve pagare per Locatelli

La Juventus continua la sua opera di calciomercato, anche interno, con l’obbiettivo di fare cassa e far tornare i conti in positivo. E’ già divenuta effettiva l’opzione di acquisto (era obbligatoria) di Manuel Locatelli (25 anni) con la Juventus a Torino. Il centrocampista sbarcato in territorio piemontese dal Sassuolo, è un uomo che ha alternato luci e ombre agli ordini di Massimiliano Allegri.

Ora comporterà un investimento di 25 milioni di euro per i bianconeri. Una cifra che, peraltro, potrebbe schizzare a 37,5 milioni di euro (a seconda degli incentivi). Si è parlato più di una volta dell’interesse di Real Madrid e Arsenal per il giocatore transalpino, ma lui resta legato alla Vecchia Signora fino al 2026. Locatelli ha da tempo una cordata nel centrocampo della Juve.