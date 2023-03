Ángel Di María rinnova con la Vecchia Signora, cambio di programma

JUVE NEWS – Arrivato come free agent la scorsa stagione, il contratto di Ángel Di María con la Juventus termina al termine di questo percorso. A 35 anni, l’uomo di Rosario si è affermato come uno dei giocatori più importanti della squadra bianconera. Sommando 7 gol e 7 assist, la squadra italiana vuole rinnovare il contratto dell’esterno.

Sebbene Di María abbia diverse opzioni lontano da Torino, come nella MLS o nella sua nativa Argentina, la posizione di Fideo sembra essere cambiata. Così, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il campione del Mondo è intenzionato a rinnovare con la Vecchia Signora. Una decisione che potrebbe essere mantenuta anche se la Juventus non riesce a qualificarsi per l’Europa il prossimo anno.