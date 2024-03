LAZIO MILAN Streaming Gratis TV, dove Serie A Online: Sky Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Lazio-Milan Streaming. Alle ore 20:45 italiane di oggi venerdì 1 marzo 2024, la Lazio di Sarri riceve allo Stadio Olimpico di Roma la visita del Milan di Pioli: partita valida per la giornata numero 27 del campionato di Serie A. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra i due allenatori? Di seguito le informazioni per vedere Lazio-Milan streaming gratis e diretta video tv.

Il Milan ha raccolto 71 punti nelle prime 33 giornate di questo campionato: non faceva così bene dalla stagione 2010/11 (71 anche in quel caso), quando a fine stagione vinse il suo ultimo Scudetto.

Lazio-Milan: prestanzione match e probabili formazioni utili anche per il Fantacalcio



La Lazio monitorerà attentamente la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League della prossima settimana, in cui ha un margine di vantaggio di 1-0 sul Bayern Monaco, ma ciò non risolverà i suoi problemi nei campionati nazionali. I ‘Biancocelesti’ si sono allontanati di sei punti dalle prime cinque squadre in Serie A dopo la sconfitta per 2-1 contro la Fiorentina lo scorso fine settimana.

Una sconfitta per 2-1 nell’ultimo match casalingo contro il Bologna ha ulteriormente inciso sulla fiducia, ma lo Stadio Olimpico ha visto diversi risultati casalinghi impressionanti di recente, con la Lazio che ha vinto 11 delle ultime 15 partite ufficiali giocate qui (2 pareggi, 2 sconfitte). Questo record così solido dovrebbe incentivare la ricerca della vittoria in due scontri diretti consecutivi casalinghi contro il Milan per la prima volta in oltre dieci anni, dopo il trionfo per 4-0 della scorsa stagione.

Il Milan ha vinto l’incontro inverso per 2-0 a settembre, quando stava vivendo un buon avvio di stagione, ma si presenta a questa partita dopo una serie di tre partite senza vittorie (1 pareggio, 2 sconfitte). La corsa per il titolo è stata sostituita in questa stagione da una possibile lotta per un posto nelle prime tre posizioni, con la squadra ospite che arriva qui dopo aver ottenuto solo un pareggio casalingo per 1-1 contro l’Atalanta domenica scorsa.

La sconfitta per 3-2 nell’ultima trasferta contro il Rennes in Europa League, seguita da una sconfitta per 4-2 contro il Monza in campionato, ha interrotto una striscia di imbattibilità in trasferta che durava da cinque partite (4 vittorie, 1 pareggio). Indipendentemente dai risultati, i ‘Rossoneri’ sono stati almeno dei grandi spettacoli, con una media di 4,3 gol a partita nelle loro ultime 11 trasferte.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

A disposizione in panchina: Sepe, Mandas, Pellegrini, Lazzari, Casale, Ruggeri, Vecino, Kamada, Isaksen, Castellanos, Fernandes, Pedro. Indisponibili: Patric, Rovella. Squalificati: Nessuno. Diffidati: Pellegrini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Kalulu, Tomori, Kjaer, Calabria, Terracciano, Reijnders, Musah, Chukwueze, Okafor. Indisponibili: Pobega. Squalificati: Jovic. Diffidati: Florenzi, Loftus-Cheek, Leao, Musah.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: Meli-Alassio. Quarto Uomo: Scacchi. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Aureliano.

Lazio-Milan Diretta TV, che canale?



Lazio-Milan in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’ la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Dario Mastroianni sarà il telecronista DAZN per il match tra Lazio-Milan, con Dario Marcolin seconda voce al commento tecnico.

Lazio-Milan Streaming Gratis in italiano, ecco come



Lazio-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per vedere Lazio-Milan in diretta streaming sarà quindi necessario scaricare l’app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.