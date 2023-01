Manchester United-Manchester City Streaming Gratis Rojadirecta TV, dove vedere Online: DAZN Sky Video YouTube o Facebook Live?

Dove vedere Diretta Manchester United-Manchester City Streaming senza Rojadirecta. Derby ad altissima quota sabato alle ore 13:30 italiane di oggi sabato 14 gennaio 2023 per la 20a giornata della Premier League tra Manchester United e Manchester City. I Red Devils, scaricato Cristiano Ronaldo e risolti alcuni problemi con Ten Hag, hanno ricomnciato a volare e ora sono quarti in classifica. La stracittadina, se vinta, potrebbe addirittura rilanciare le ambizioni di titolo dello United che nel 2023 ha vinto sei partite su sei. Chi vincerà all’Old Trafford? Di seguito le informazioni per vedere Manchester United-Manchester City streaming gratis e diretta tv.

Diretta Manchester United-Manchester City Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



I due rivali cittadini, Manchester United e Manchester City, si affrontano per la 52ª volta in Premier League (PL), e lo United cercherà di porre fine a una striscia di tre sconfitte testa a testa consecutive in campionato, la peggiore dal 2013-14. Le aspettative sui Red Devils sono buone, dopo che hanno raggiunto la semifinale di League Cup in settimana con un 3-0, ciliegina sulla torta dopo la buona notizia dell’accordo raggiunto sull’attaccante Wout Weghorst.

Solo quattro punti separano i club di Manchester all’interno della top 4, e visti i rispettivi record in campionato di questa stagione, lo United non si sentirà sfavorito oggi, contrariamente a quanto pensano i bookmaker. In effetti, gli uomini di Erik ten Hag non subiscono gol da quasi cinque ore di gioco e sono usciti imbattuti da sette partite casalinghe consecutive di PL (6 vittorie, 1 pareggio), una striscia che include vittorie sugli Spurs e sul capolista Arsenal.

Il Manchester City di Pep Guardiola, anch’esso reduce da un doppio impegno di coppa nazionale la scorsa settimana, e dalla sconfitta shock ai quarti di finale di EFL Cup per mano del Southampton ultimo in classifica, sarà impaziente di tornare alla corsa al titolo di PL, dopo aver ridotto il distacco dell’Arsenal a cinque punti con una vittoria per 1-0 sul Chelsea. Dopo aver segnato dieci gol negli ultimi due derby e sei all’andata di ottobre, agli uomini di Guardiola ne bastano solo tre per eguagliare il maggior numero di gol mai segnati contro lo United da un singolo avversario in una stagione!

Sarebbe un ottimo modo per celebrare la 500ª partita di Guardiola da allenatore della massima serie. L’esuberante spagnolo, che aveva già registrato 254 partite tra Bundesliga e La Liga prima delle sue 245 in PL al timone del City, è irraggiungibile in termini di percentuale di vittorie rispetto a qualsiasi allenatore nei primi cinque campionati europei che abbia allenato per almeno 100 partite di campionato (76% – 379 vittorie, 68 pareggi, 52 sconfitte).

Formazioni Manchester United-Manchester City

Manchester United (4-2-3-1) De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Martial.

Manchester City (4-3-3) Ederson; Walker, Stones, Akanji, Ake; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Haaland, Grealish.

Giocatori da tenere d’occhio: Marcus Rashford ha segnato in tre partite consecutive di PL con lo United, ma ora deve superare un blocco personale nel derby di Manchester che dura da cinque partite. Chiamato affettuosamente “cheat code” da molti tifosi di PL, Erling Haaland del City ha segnato una tripletta all’andata, diventando il primo giocatore a segnare tre triplette in partite casalinghe consecutive di PL, anche se non ha ancora segnato un gol vincente in trasferta per il City.

Sequenza in evidenza: in ciascuno degli ultimi quattro scontri diretti è stato segnato un gol nei primi dieci minuti.

Manchester United-Manchester City Diretta al posto di Rojadirecta TV



Manchester United-Manchester City in diretta TV sui canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

Manchester United-Manchester City Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Manchester United-Manchester City streaming gratis per gli abbonati con SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi Smart TV. Basterà quindi collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook, oppure scaricare la relativa app su smartphone e tablet. L’alternativa è rappresentata da NOW, la piattaforma streaming ufficiale di SKY che consente la visione delle gare tramite l’acquisto di appositi pacchetti.

Manchester United-Manchester City Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Manchester United-Manchester City non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.