Info ROJADIRECTA Milan-Torino, Chelsea-Manchester United, Chievo-Salernitana, dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta live streaming gratis link (senza RojaDirecta) di oggi lunedì 17 febbraio 2020, dove spiccano Milan-Torino, Chelsea-Manchester United, Chievo-Salernitana.

13:00 Lazio-Sampdoria (Campionato Primavera) – SPORTITALIA.

15:00 Napoli-Empoli (Campionato Primavera) – SPORTITALIA.

20:45 Diretta Milan-Torino (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite).

Prima sconfitta in campionato per il Milan nel 2020 in occasione del derby di domenica scorsa, dopo lo 0-0 del 5 gennaio con la Sampdoria, le vittorie con Cagliari, Udinese e Brescia ed il nulla di fatto col Verona; Torino in crisi nera: le sconfitte consecutive in Serie A ora sono 4, con soli 2 gol segnati e ben 16 subiti, in media 4 a partita.

Diretta Milan Torino sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati). La partita non viene trasmessa in chiaro.

20:45 Reggio Audace-Arzignano (Serie C) – RAI SPORT e ELEVEN SPORTS.

21:00 Diretta Chelsea-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL.

Chelsea e Manchester United si affrontano a Stamford Bridge questa sera alle 21 per la 26esima giornata di premier League. I Blues, che nell’ultimo match di campionato disputato hanno impattato 2-2 sul campo del Leicester, sono chiamati a difendere il quarto posto attualmente occupato dagli attacchi degli avversari, i Red Devils, da ultimo 0-0 in casa col Wolverhampton, per coltivare obietti da Champions hanno necessità di accorciare proprio sul Chelsea al momento distante 6 punti in classica.

Diretta Chelsea Manchester United sui canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati). La partita non viene trasmessa in chiaro.

21:00 Diretta Chievo-Salernitana (Serie B) – DAZN.

La sfida tra Chievo e Salernitana in programma questa sera alle ore 21 chiude il calendario della 24esima giornata di Serie B. I veneti, reduci da 3 partite senza vittorie, cercano la forma giusta che consenta loro di rientrare in lotta per un posto nei playoff. I campani dopo aver superato il Trapani con un 1-0 casalingo nella sfida di lunedì scorso dopo qualche momento difficile in stagione vedono la possibilità di lottare per il secondo posto finale.

Diretta Chievo Salernitana con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta live streaming gratis link?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.