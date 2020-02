MILAN TORINO Streaming Gratis Link info ROJADIRECTA, dove vederla: Diretta Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Milan Torino Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: Video Serie A Turno 24, quinta giornata del girone di ritorno. Si gioca alle ore 18:00 italiane di lunedì 17 febbraio 2020. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sulla partita. Arbitro Fabbri.

La sfida di San Siro tra Milan e Torino chiude il programma della 24esima giornata di serie A col posticipo del lunedì sera. I rossoneri tornano in campo anche in campionato dopo la batosta subita nel derby, perso a seguito di una spettacolare rimonta dei cugini dallo 0-2 del primo tempo fino al 4-2 finale. Periodo nero anche per i granata, che si sono visti superati in casa dalla Sampdoria per 1-3 in occasione dell’esordio in panchina del nuovo tecnico Longo, sostituto di Walter Mazzarri.

Milan Torino viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Prima sconfitta in campionato per il Milan nel 2020 in occasione del derby di domenica scorsa, dopo lo 0-0 del 5 gennaio con la Sampdoria, le vittorie con Cagliari, Udinese e Brescia ed il nulla di fatto col Verona; Torino in crisi nera: le sconfitte consecutive in Serie A ora sono 4, con soli 2 gol segnati e ben 16 subiti, in media 4 a partita.

La partita sarà disponibile in streaming live su Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.non viene trasmessa

Milan (4-4-1-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Bennacer, Kessie, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Conti.

Torino (3-4-3): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; Aina, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti, Berenguer. All. Longo. Indisponibili: De Silvestri, Baselli, Zaza, Edera. Squalificati: Izzo.

