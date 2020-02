Info Rojadirecta Champions League: Atletico Madrid-Liverpool e Borussia Dortmund-PSG, dove vedere Partite Gratis Online e Diretta TV Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi martedì 18 febbraio 2020. Oggi iniziano gli ottavi di finale di Champions League, con Atletico Madrid-Liverpool e Borussia Dortmund-PSG. Questa fase della manifestazione vede ancora in corsa le italiane Atalanta, Juventus e Napoli.

21:00 Diretta Goal UEFA Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

21:00 Diretta Atletico Madrid-Liverpool (UEFA Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), in chiaro su Canale 5.

Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Arias, Savić, Felipe, Renan Lodi; Saúl Ñíguez, Teye Partey, Koke, Vitolo; Correa, Morata. Allenatore Diego Simeone. Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, J.Gomez, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. Allenatore Jürgen Klopp. Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Diretta Atletico Madrid Liverpool su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). La partita viene trasmessa in chiaro su Canale 5. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati) e Mediaset Play, raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Diretta Borussia Dortmund-PSG (UEFA Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Emre Can, Witsel, R Guerreiro; Sancho, T Hazard; Haaland. Allenatore Lucien Favre. Paris SG (4-4-2): Keylor Navas; Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Bernat; Á Di María, Verratti, Gueye, Neymar; Mbappé, Mauro Icardi. Allenatore Thomas Tuchel. Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Spagna).

Diretta Borussia Dortmund PSG su Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.