Ti piacerebbe andare a vedere Fiorentina-Milan senza pagare il biglietto?

Sono 50 i posti in palio che permetteranno ai tifosi di Fiorentina e Milan di partecipare all’attesissimo match che si disputerà sabato 22 febbraio.

Prosegue così, con l’incontro tra i Gigliati e i RossoNeri, il concorso “Prima ti regala la Fiorentina”, l’iniziativa di Prima Assicurazioni, la tech company che opera come agenzia assicurativa specializzata in polizze auto, moto e furgoni e che sta ridisegnando gli standard di servizio per le polizze RC Auto in Italia.

Tramite il concorso, Prima dà la possibilità ai suoi oltre 500 mila clienti, a prescindere dalla fede calcistica, di vincere 50 biglietti e vivere la partita.

La sfida, che infiammerà l’Artemio Franchi, permetterà ai vincitori, decretati tramite sorteggio, di fare il tifo per i propri beniamini direttamente dalle tribune dello Stadio.

Prendere parte all’estrazione è semplice: basta cliccare il tasto “Partecipa” della mail che Prima.it invia ai suoi clienti alcuni giorni prima di ciascuna partita in casa della Viola.

“Con l’iniziativa “Prima ti regala la Fiorentina” desideriamo condividere con le persone, che rappresentano il cuore della nostra filosofia, le loro passioni e il calcio è sicuramente tra le più grandi passioni degli italiani” commenta George Ottathycal, General Manager di Prima Assicurazioni. “Per questo campionato che oggi tiene ancora tutti con il fiato sospeso, ci auguriamo di poter esaudire il desiderio di ancora tanti tifosi”.