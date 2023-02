MONZA-MILAN Streaming Gratis TV, dove vederla con Cellulare Tablet PC: DAZN o SKY?

Dove vedere Diretta Monza-Milan Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 18 febbraio 2023, il Milan di Stefano Pioli (41 punti) visita il Monza di Palladino e degli ex dirigenti Galliani e Berlusconi (29 punti). Si gioca allo stadio U-Power Stadium di Monza in questa 23a giornata di Serie A. L’ex presidente rossonero Silvio Berlusconi ha vinto 29 trofei con i rossoneri, marcando la storia della società. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Monza-Milan streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Monza-Milan Streaming, prestanzione match e probabili formazioni

Quella di oggi sarà la seconda volta che gli ex Galliani-Berlusconi incontreranno il Milan. Nella gara d’andata di San Siro, infatti, furono i rossoneri a dominare il match con il risultato finale di 4-1. Risultato firmato dalla doppietta di Brahim Diaz, Origi e Leao, mentre per la squadra ospite fu Ranocchia a segnare il gol della bandiera.

Il Milan ha perso punti solo una volta quando aveva segnato per primo in questa stagione di SA (10 vittorie, 1 pareggio).

Niente da fare per Carlos Augusto, che salterà anche la sfida con il Milan. Palladino ha annunciato anche il forfait di Vignato. Bennacer ancora out, Pioli sembra intenzionato a schierare lo stesso centrocampo visto contro il Tottenham, con il solo Messias per Saelemaekers. Torna invece Tomori, che si gioca una maglia con Kjaer nel terzetto difensivo. Riecco Florenzi a disposizione dopo sei mesi. Origi in vantaggio su Giroud.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Rovella, Sensi, Ciurria; Pessina, Caprari; Petagna. Allenatore Palladino. A disposizione in panchina: Cragno, Sorrentino, Donati, Caldirola, Antov, Carboni, D’Alessandro, Machin, Barberis, Valoti, Ranocchia, Colpani, Gytkjaer, Mota Carvalho. Indisponibili: S Vignato. Squalificati: nessuno. Diffidati: Caprari, Rovella.

Milan (3-4-3): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Thiaw; Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Origi, Leao. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Vazquez, Dest, Kjaer, Gabbia, Ballo-Touré, Pobega, Vranckx, Saelemaekers, Adli, De Ketelaere, Rebic, Giroud, Ibrahimovic. Indisponibili: Maignan, Calabria, Bennacer. Squalificati: nessuno. Diffidati: Calabria, Kjaer, Leao, Giroud, Rebic.

Arbitro: Rapuano di Rimini. Assistenti: Di Iorio e Scatragli. Quarto uomo: Marcenaro. VAR: Marini. Assistente VAR: Doveri.

Andrea Petagna è tornato in forma con un gol e tre assist nelle ultime cinque partite del Monza in Serie A, mentre l’eroe del Milan in Champions League contro il Tottenham Brahim Díaz ha segnato cinque gol ufficiali per i Rossoneri in questa stagione, inclusa una doppietta nello scontro diretto inverso.

Monza-Milan in TV al posto di Rojadirecta Canale

Monza-Milan in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Monza conta 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte in questa stagione in 11 partite di Serie A in casa. Il Monza cercherà di estendere una striscia di 5 gare casalinghe senza sconfitte (V2 N3 P0) iniziata nel novembre 2022 contro l’Hellas Verona.

Monza-Milan Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Monza-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

In questo campionato, lontano dalle mura amiche, il Milan ha ottenuto 4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Il Milan cercherà di terminare una striscia di 3 gare esterne senza successi (V0 N1 P2). Non vince in trasferta dal 4 gennaio contro la Salernitana.

Monza-Milan Streaming alternativa Roja Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Monza-Milan Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja Live Club, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.