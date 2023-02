Juventus: Rabiot mette a tacere le voci di mercato

DIRETTA JUVE – Fino a questa stagione in cui ha disputato 25 partite, nelle quali ha segnato 6 gol e fornito 2 assist, Adrien Rabiot non aveva iniziato a fare la differenza alla Juventus. A Torino è arrivato a titolo gratuito nel 2019, tanto che nel suo ultimo anno di contratto le sue prestazioni sono clamorose, come pure con la Nazionale di Francia ai Mondiali in Qatar.

Ora, di fronte ai dubbi logici che esistono nel suo futuro, è stato interrogato da Sky Sport al riguardo. E ha lasciato la sua continuità nell’aria:

“Non ci sto pensando perché la mia filosofia è concentrarmi qui sul momento presente. Sto cercando di dare il cento per cento e quindi possiamo andare avanti“.