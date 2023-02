INTER-UDINESE Streaming TV Gratis, dove vederla con PC Tablet Cellulare: DAZN o SKY?

Dove vedere Diretta Inter-Udinese Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 18 febbraio 2023, dopo la diretta di Monza-Milan delle 18, l’Inter di Simone Inzaghi riceve la visita, al Giuseppe Meazza di San Siro in Milano per la 23a giornata di Serie A, dell’Udinese di Sottil che occupa l’ottava posizione in classifica con 30 punti.

Con la mente rivolta alla prossima sfida Champions contro il Porto, l’Inter scende in campo oggi con i suoi 44 punti: la seconda forza del campionato ha un ritardo di 18 punti sul Napoli che, oramai, si appresta a essere incoronato Campione d’Italia dopo il secondo vinto con Maradona nel lontanissimo 1990. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Inter-Udinese streaming gratis e diretta video tv.

prestanzione match e probabili formazioni

E’ così che le due formazioni affronteranno la partita di questa sera: l’Inter proverà a consolidare una serie di 3 gare senza sconfitte in Serie A, mentre l’Udinese non ha vinto le ultime 3 di fila. L’ultimo incontro tra le due squadre in Serie A ha visto l’Udinese trionfare con il risultato di 3-1, in casa, a settembre. Jaka Bijol ha segnato il primo gol per l’Udinese al minuto 84. Anche Tolgay Arslan ha segnato in questa partita. Nicolò Barella ha realizzato il solo gol per l’Inter al minuto 5.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lukaku. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, Acerbi, D’Ambrosio, Gosens, Darmian, Bellanova, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Carboni, Martinez. Indisponibili: Correa, Dalbert. Squalificati: nessuno. Diffidati: Inzaghi.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra, Beto. Allenatore Sottil.

A disposizione in panchina: Padelli, Piana, Ebosele, Masina, Abankwah, Buta, Ebosse, Guessand, Arslan, Pafundi, Semedo, Success, Thauvin, Nestorovski. Indisponibili: Deulofeu. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bijol, Ehizibue, Pereyra, Perez, Udogie, Walace.

Arbitro: Dionisi di L’Aquila. Assistenti: Carbone e Giallatini. Quarto uomo: Ayroldi. VAR: Abbattista. Assistente VAR: Fourneau.

A partire dalla scorsa stagione, nessun difensore ha segnato più reti (esclusi rigori) di Destiny Udogie nei maggiori cinque campionati europei (otto, al pari di Achraf Hakimi).

Inter-Udinese in tv con DAZN (presente anche su TimVision), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

L’Inter ha vinto le ultime quattro partite al Meazza contro l’Udinese in campionato, solo una volta ha ottenuto più successi casalinghi consecutivi contro i friulani in Serie A (cinque tra il 1984 e il 1989).

Inter-Udinese streaming gratis per gli abbonati di Sky GO e DAZN (link www.dazn.it), visibile con iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

L’Inter ha dato il meglio di fronte ai propri fan in questa stagione, con 9 vittorie e 2 sconfitte in 11 partite Serie A. L’Udinese ha ottenuto 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte fuori casa in questo campionato.

