INTER Udinese Streaming TV, dove vederla Gratis con PC Tablet Cellulare: DAZN o SKY Live?

Dove vedere Diretta Inter-Udinese Streaming. Alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 9 dicembre 2023, dopo la diretta di Atalanta-Milan delle ore 18, l’Inter di Simone Inzaghi (superata ieri sera dalla Juventus in vetta alla classifica) riceve la visita, al Giuseppe Meazza di San Siro in Milano per la 15a giornata di Serie A, dell’Udinese di Cioffi che occupa la 16esima posizione in classifica con 12 punti.

Chi vincerà oggi la sfida tecnica Inzaghi vs Cioffi? Di seguito prestanzione match e probabili formazioni, successivamente tutte le informazioni per vedere Inter-Udinese streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Inter-Udinese Streaming, prestanzione match e probabili formazioni

L’Inter ha vinto 0-3 contro il Napoli, rimanendo in cima alla classifica e mantenendo l’imbattibilità nelle partite ufficiali. Ieri sera però è stata superata dalla Juventus che in casa ha vinto 1-0 sempre sul Napoli. La difesa dell’Inter è ancora difficile da superare, con la nona porta inviolata in campionato. Inoltre, l’Inter è la squadra che segna di più in campionato. Se l’Inter vince contro l’Udinese, sarà la sesta vittoria consecutiva in casa nella massima serie.

L’Udinese ha pareggiato 3-3 contro il Verona nell’ultima partita e si trova vicina alla zona retrocessione. Nonostante i nove pareggi, l’Udinese ha vinto solo una partita in questa stagione, suggerendo problemi offensivi. L’Udinese vuole migliorare la sua recente sequenza negli scontri diretti. Finora, l’Udinese ha avuto un inizio di stagione terribile con solo 12 punti, il punteggio più basso dal 1994/95. C’è il rischio di uscire dalla Serie A dopo oltre 40 anni. L’unica vittoria dell’Udinese in campionato è stata contro il Milan.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, L. Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Stabile, Carlos Augusto, Cuadrado, Agoume, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sanchez, Arnautovic.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca. Allenatore Cioffi.

A disposizione in panchina: Okoye, Padelli, Tlkvic, Masina, Kristensen, Kamara, Lovric, Camara, Zarraga, Thauvin, Success, Aké, Pafundi.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Assistenti: Bottegoni-Di Monte. Quarto uomo: Prontera. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Abbattista.

Inter-Udinese in tv con DAZN (presente anche su TimVision), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

L’Inter ha un buon record contro l’Udinese, avendo vinto 13 delle ultime 17 partite contro di loro in Serie A. L’Udinese ha segnato in tutte le ultime tre partite di campionato contro l’Inter, dopo una serie di sette partite senza gol contro di loro.

Inter-Udinese Streaming Gratis in Italiano anche dall’estero



Inter-Udinese streaming gratis per gli abbonati di Sky GO e DAZN (link www.dazn.it), visibile con iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Si parla tanto della “maledizione” dell’Inter nel giocare contro l’Udinese durante le festività natalizie. Questa tradizione negativa è iniziata nel 2011 e si è protratta fino al 2017. L’Inter cerca di rompere questa tradizione vincendo contro l’Udinese e sperando così di tornare a superare la Juventus in testa alla classifica (la Vecchia Signora ha vinto 1-0 sul Napoli ieri sera) nella stessa giornata.

La sfida tra Inter-Udinese non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.