JUVENTUS NAPOLI Streaming Gratis TV, dove vederla con Tablet PC Cellulare: Video DAZN o SKY Live?

Dove vedere Diretta Juventus-Napoli Streaming Gratis. Alle ore 20:45 italiane di oggi venerdì 8 dicembre 2023, la Vecchia Signora di Allegri riceve allo Stadium di Torino il Napoli di Mazzarri in apertura della 15a giornata di Serie A.

Un big match nel quale la Juventus ha l’opportunità di “strappare” lo scudetto al Napoli allontanandolo dalla zona alta. Il Napoli, pur essendo Campione d’Italia, ha dimenticato la minaccia rappresentata dalla Juventus. L’allenatore del Napoli, Mazzarri, ha avuto poco tempo per preparare la squadra e si è reso conto di essere in una situazione difficile. La partita è cruciale per il Napoli, che deve vincere altrimenti sarà costretto a vivere dei suoi ricordi gloriosi. Chi vincerà la sfida tecnica tra Allegri e Mazzarri? Di seguito le formazioni e dove vedere Juventus-Napoli streaming gratis e diretta tv.

Diretta Juventus-Napoli Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



La 15ª giornata di Serie A vede la Juventus di Allegri affrontare il Napoli di Mazzarri all’Allianz Stadium di Torino. La Juventus cerca di tornare in testa alla classifica, mentre il Napoli cerca di riscattarsi dalla sconfitta contro l’Inter. Entrambe le squadre hanno ottenuto buoni risultati fino ad ora, con la Juventus senza sconfitte in casa e il Napoli senza sconfitte in trasferta.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore Max Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Miretti, Iling-Junior, Nicolussi Caviglia, Yildiz, Mancini, Kean, Huijsen, Milik. Indisponibili: De Sciglio, Weah. Squalificati: Pogba, Fagioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Walter Mazzarri.

A disposizione in panchina: Contini, Gollini, Zanoli, Ostigard, Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Zerbin, Lindstrom, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Mario Rui, Olivera. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Daniele Orsato della sezione di Schio. Guardalinee: Peretti-Perrotti. IV uomo: Marcenaro. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Paganessi.

Juventus-Napoli Diretta TV



Juventus-Napoli in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Telecronaca di Pierluigi Pardo, con commento tecnico a cura di Massimo Ambrosini.

Dusan Vlahovic ha difficoltà con i rigori, ma potrebbe avere maggior successo con i calci di punizione. Le quote per i gol segnati su punizione diretta sono di 25 volte la posta per Vlahovic e 30 volte per Politano.

Juventus-Napoli Streaming Gratis in italiano anche dall’estero



Juventus-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Le prestazioni di Szczesny e Meret saranno determinanti per le sorti della Juventus e del Napoli in questa partita. Se uno dei due riuscirà a parare un calcio di rigore, come Di Gregorio fece contro la Juventus, il valore delle scommesse sarà moltiplicato rispettivamente per 25 e 33.

Juventus-Napoli Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Juventus-Napoli non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Negli ultimi tre scontri tra Juventus e Napoli…

Il primo giocatore ad essere ammonito è sempre stato della Juventus. Questa volta, però, potrebbe essere un calciatore del Napoli ad andare per primo sul taccuino dell’arbitro. Sono molte le attenzioni puntate su Di Lorenzo, il capitano del Napoli, che ha smentito le voci su un suo infortunio. Si sta scommettendo su chi sarà il primo giocatore ad essere ammonito in Juve-Napoli, con la quota più alta per Di Lorenzo e una quota di 15 per Danilo, capitano della Juventus.