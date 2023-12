Venerdì si gioca Juve-Napoli: Allegri riceve buone notizie dall’infermeria

La Juventus affronterà il Napoli venerdì sera (anticipo della 15a giornata di Serie A) per cercare di superare l’Inter in classifica e per la difficile partita contro gli azzurri di Walter Mazzarri. Massimiliano Allegri recupera due giocatori fondamentali: Daniele Rugani, che si è ripreso da un attacco influenzale e potrebbe giocare da titolare, e Manuel Locatelli, che ha completato l’intera sessione di allenamento e potrebbe essere schierato dal primo minuto. Tuttavia, la presenza di Timothy Weah è ancora incerta, poiché non si è ancora allenato in campo e potrebbe saltare anche la partita allo Stadium.

Per il grande match contro i campioni d’Italia, il difensore Danilo farà il suo ritorno dopo venti minuti di gioco contro il Monza. Sarà affiancato da Bremer, mentre il posto rimanente sarà conteso tra Alex Sandro, Gatti e Rugani. A centrocampo, Locatelli tornerà nel ruolo di regista con Rabiot e Mckennie ai suoi lati, mentre Cambiaso e Kostic saranno sugli esterni. In attacco, la coppia Chiesa-Vlahovic rimarrà confermata. Parlando della partita contro il Monza, Cambiaso ha commentato l’importanza della vittoria e la fortuna che ha giocato un ruolo fondamentale. Ha anche parlato della prossima partita contro il Napoli, descrivendolo come una squadra forte e desiderosa di riscatto dopo le ultime due sconfitte.

Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato sei giocatori e anche due membri dello staff di Roma e Juventus. In particolare, Giovanni Cerra della Roma di Mourinho e Maurizio Trombetta, assistente di Allegri, sono stati puniti perché hanno contestato in modo evidente una decisione arbitrale durante una partita.

Infine, un dato statistico: il prossimo incontro tra Max Allegri e Walter Mazzarri sarà la prima volta che si sfideranno sulle panchine di Juventus e Napoli, anche se hanno già avuto diversi incontri in passato. Si sono già incrociati 14 volte in carriera e i precedenti sorridono all’allenatore bianconero: 6 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte.