Wojciech Szczesny e la sua volontà di rimanere alla Juventus

CASA JUVE – Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha ribadito la sua volontà di giocare per la squadra bianconera e respinge le voci di mercato su di lui. Ha anche dichiarato di preferire le sfide divertenti e di essere legato alla Juventus. Szczesny ha inoltre sottolineato l’importanza della vittoria dello Scudetto e ha commentato la mancanza di partecipazione alle competizioni europee da parte della squadra.

Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha ribadito una volta in più la sua volontà di continuare a giocare per la squadra bianconera. Ha dichiarato ai polacchi di TVP Sport:

Nonostante le voci di mercato che circolano sul suo nome, Szczesny respinge ogni indiscrezione e afferma con forza la sua intenzione di rimanere con la Juventus. Si era parlato anche di un possibile interesse del Bayern Monaco, ma il portiere polacco giura fedeltà alla Juventus:

“Ho detto più volte che rimarrò finché la Juventus mi vorrà. Non tengo conto delle voci. So che sono e sarò un giocatore della Juventus, a meno che non vogliono che me ne vada. Sono legato a questa squadra, rispetto le loro decisioni. Mi vogliono qui per difendere la porta della Juventus”.

Durante un’intervista con i polacchi di TVP Sport, Szczesny ha anche discusso la possibilità di un’offerta dall’Arabia Saudita, considerando che altri suoi colleghi, come Mendy e Bounou, hanno accettato l’offerta della Saudi Pro League:

La grande sfida di questa stagione sarà cercare di vincere lo Scudetto, specialmente perché la Juventus non parteciperà alle competizioni europee. Szczesny ha detto:

“Avremo sicuramente più tempo per allenarci durante la settimana. Quando giochi partite ogni due giorni, il programma della settimana ti fa giocare una partita, poi ti alleni per il recupero, ti prepari per la prossima partita e giochi di nuovo. Non c’è tempo per costruire durante la stagione. Ora sarà un po’ diverso. Dobbiamo abituarci e lavorare il più possibile per avere successo nelle competizioni a cui possiamo partecipare. Essere esclusi dalle competizioni europee non è la fine del mondo per me, siamo stati trattati come siamo stati trattati”.