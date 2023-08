Gli arbitri della prima giornata di Serie A 2023/24: Rapuano con la Juve

DIRETTA SERIE A – L’arbitro Rapuano di Rimini sarà incaricato di arbitrare il primo match del campionato 2023-24 della Juventus, che si svolgerà contro l’Udinese alla Dacia Arena. Altri incontri importanti includono la partita tra Napoli e Frosinone, che sarà diretta da Marcenaro di Genova, e la partita tra Inter e Monza, che sarà arbitrata da Colombo di Como. Il Milan chiuderà il primo turno di campionato con una partita contro il Bologna, che sarà diretta da Pairetto di Torino.

Udinese-Juventus con Rapuano: gli incontri precedenti

Questa non sarà la prima volta che Rapuano dirige una partita della Vecchia Signora all’inizio del campionato, e ha già arbitrato tre partite della Juventus in passato. Durante la scorsa stagione, ha arbitrato la partita di apertura del campionato della Juventus contro il Sassuolo, così come l’incontro tra Sassuolo e Juventus nella 30ª giornata di campionato. Il suo primo incontro come arbitro di una partita della Juventus in Serie A è stato la vittoria della squadra contro la Salernitana nella 21ª giornata della scorsa stagione.

Gli arbitri della prima giornata di Serie A

Queste tutte le designazioni per la prima giornata di Serie A con orario d’inizio:

Empoli-Hellas Verona (19/08, ore 18:30) arbitro: Massimi di Termoli Frosinone-Napoli (19/08, ore 18:30) arbitro: Marcenaro di Genova Genoa-Fiorentina (19/08, ore 20:45) arbitro: Ayroldi di Molfetta Inter-Monza (19/08, ore 20:45) arbitro: Colombo di Como Roma-Salernitana (20/08, ore 18:30) arbitro: Feliciani di Teramo Sassuolo-Atalanta (20/08, ore 18:30) arbitro: Marchetti di Ostia Lido Lecce-Lazio (20/08, ore 20:45) arbitro: Dionisi di L’Aquila Udinese-Juventus (20/08, ore 20:45) arbitro: Rapuano di Rimini Torino-Cagliari (21/08, ore 18:30) arbitro: Cosso di Reggio Calabria Bologna-Milan (21/08, ore 20:45) arbitro: Pairetto di Torino