Manchester City-Siviglia Streaming Gratis TV Finale Supercoppa Europea 2023, vedere Online TV: Sky DAZN o Amazon Prime Video?

Dove vedere Diretta Manchester City-Siviglia Streaming Online TV. Il Manchester City di Bep Guardiola, campione d’Europa in carica, e il Siviglia di José Luis Mendilibar, vincitore dell’ultima Europa League, si sfidano per il primo trofeo europeo stagionale: la Supercoppa Europea 2023.

Dove e quando si gioca la Supercoppa Europea 2023

Si gioca alle ore 21:00 italiane di oggi mercoledì 16 agosto 2023 allo stadio Karaizkakis di Atene (Grecia). Chi vincerà la sfida tecnica tra Bep Guardiola e José Luis Mendilibar? Di seguito le informazioni per seguire Manchester City-Siviglia video streaming gratis e diretta live tv.

Diretta Manchester City-Siviglia: le probabili formazioni



MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Walker, Akanji, Gvardiol, Ake; Rodri, Kovacic; Foden, Alvarez, Grealish; Haaland. Allenatore Pep Guardiola.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Navas, Gudelj, Bade, Acuna; Jordan, Fernando, Rakitic; Suso, En-Nesyri, Ocampos. Allenatore José Luis Mendilibar.

Manchester City-Siviglia in chiaro TV



Manchester City-Siviglia in diretta televisiva su Amazon Prime Video (link su primevideo.com). per la visualizzazione basta utilizzare l’app su smart tv, console PS4 o PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Chromecast o Amazon Firestick.

Manchester City-Siviglia Streaming Live



Manchester City-Siviglia streaming calcio gratis per gli abbonati a Amazon Prime Video. Bisogna quindi essere iscritti al servizio Prime di Amazon per seguire l’evento in streaming gratis online, accedendo con i propri dati: si può anche usufruire di un mese di prova gratuita senza impegno per gli eventuali 30 giorni successivi (che saranno a pagamento in caso di conferma del servizio). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Pronostico City-Siviglia

Il City è favorito, ma dovrà affrontare la partita senza alcuni dei suoi giocatori chiave, tra cui il capitano Kevin De Bruyne, che è infortunato. Il Siviglia arriva alla partita dopo una sconfitta in Liga, mentre il City ha vinto nella prima giornata della Premier League.