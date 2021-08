Chelsea-Villarreal Streaming Gratis TV Finale Supercoppa Europea da vedere Online e Diretta TV: Sky DAZN o Amazon Prime Video?

, , in

Dove vedere Diretta Chelsea-Villarreal Streaming Online TV. Il Chelsea sfida il Villarreal nella Supercoppa Europea: si gioca alle ore 21:00 italiane di mercoledì 11 agosto 2021, allo National Football Stadium at Windsor Park di Belfast. I Blues sono i vincitori della passata edizione della Champions League, e se la vedranno con il Sottomarino giallo, che ha trionfato nella scorsa edizione dell’Europa League. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire Chelsea Villarreal video streaming gratis e diretta live tv.

Diretta Chelsea Villarreal Streaming, probabili formazioni



Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Zouma, Thiago Silva, Rüdiger; James, Kanté, Kovačić, Alonso; Havertz, Ziyech; Werner. Allenatore Thomas Tuchel.

Villarreal (4-4-2): Asenjo; Gaspar, Mandi, Albiol, Pedraza; Manu Trigueros, Manu Morlanes, Foyth, Yéremi; Gerard Moreno, Fer Niño. Allenatore Unai Emery.

Chelsea Villarreal in Diretta TV



Chelsea Villarreal in diretta televisiva su Amazon Prime Video (link su primevideo.com). La telecronaca sarà curata da Sandro Piccinini, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Chelsea Villarreal Streaming alternativa

Chelsea Villarreal streaming calcio gratis per gli abbonati a Amazon Prime Video. Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Business, tramite un accordo che permetterà dunque ai locali pubblici di trasmettere la gara sulle reti Sky. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.