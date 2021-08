OneFootball diventa la Casa del Calcio in Streaming

OneFootball rafforza il portafoglio dei diritti, offrendo una gamma senza precedenti di partite in diretta e highlights da tutto il mondo, compresi gli highlights della Serie A TIM, in chiaro, per gli utenti in Italia.

OneFootball ha acquisito i diritti per trasmettere le partite in diretta e gli highlights di 12 diversi campionati e competizioni da tutto il mondo in Italia. L’accordo riguarda tra le altre la Primeira Liga portoghese. Tutte le partite live e le clip on demand verranno mostrate in chiaro per gli utenti di OneFootball e saranno disponibili su smartphone e tablet attraverso l’app OneFootball (iOS/Android, inclusi Apple AirPlay e Google Chromecast) oltre che su desktop attraverso il sito di OneFootball.

OneFootball mostrerà anche gli highlights in non esclusiva di tutte le 380 partite di Serie A TIM della nuova stagione, disponibili a partire dalla mezzanotte dopo ogni partita.

Questa offerta vede OneFootball affermarsi come la destinazione di riferimento per lo streaming in chiaro in Italia. La principale piattaforma di media calcistici del mondo avrà i diritti per le migliori partite di 12 competizioni e prevede di aggiungerne altre a breve. Gli utenti di OneFootball in Italia saranno in grado di guardare un’ampia varietà di partite da Portogallo, Cina, Scozia e Stati Uniti, completamente a costo zero.

Dopo la conclusione dei Campionati Europei UEFA 2020, il calcio per club torna in tutto il mondo e i fan in Italia ora hanno un punto di riferimento per vedere ogni partita. L’elenco dei nuovi campionati e delle nuove competizioni di cui OneFootball ha ora i diritti di trasmissione esclusiva in Italia include la Primeira Liga portoghese, Premiership scozzese, AFC Champions League 2022, AFC Asian Qualifiers – Road to Qatar, Liga MX, Japanese J League, Chinese Super League, CONCACAF Champions League e USL Championship. Queste competizioni vanno a complementare il portfolio esistente in Italia, di cui fanno parte la Korean K League, Bundesliga austriaca e la Regionalliga tedesca, disponibile grazie alla partnership globale con la piattaforma digitale tedesca sporttotal TV.

OneFootball offre ai fan di tutto il mondo un’offerta olistica, flessibile e conveniente, che consente agli utenti di accedere a contenuti calcistici di alta qualità quando e dove lo desiderano. Gli accordi rafforzano l’impegno di OneFootball nel portare partite di calcio in diretta e momenti salienti ai propri utenti, facendo seguito ad accordi come quello con la Bundesliga che ha fatto diventare OneFootball l’emittente esclusiva del massimo campionato tedesco in Brasile.

Nikolaus von Doetinchem, Vice President OTT Streaming & Media Rights OneFootball, ha dichiarato:

“Siamo lieti di diventare la casa dello streaming del calcio in chiaro in Italia e di trasmettere questa impareggiabile gamma di partite dei campionati di tutto il mondo, oltre agli highlights della Serie A. Gli accordi presi riflettono il nostro impegno nel mettere i tifosi al primo posto con il nostro modello innovativo e flessibile, che punta a fornire una piattaforma che dia agli utenti un facile accesso alla più ampia gamma possibile di partite di alta qualità”.

Chi è OneFootball

L’obiettivo di OneFootball è alimentare l’ossessione mondiale per il calcio. Con 85 milioni di utenti al mese in tutto il mondo, OneFootball è la piattaforma multimediale di calcio più popolare per la nuova generazione di appassionati di calcio. È l’unica app con un home stream completamente personalizzato per ricevere notizie non-stop sulla tua squadra del cuore e l’unica azienda a offrire singole partite di calcio in diretta in-app su base gratuita e pay-per-view. E visto che il calcio non finisce dopo i 90 minuti di campo, OneFootball gestisce una redazione attiva 24 ore su 24 per fornire ai fan di tutto il mondo tutti i contenuti di calcio che desiderano – notizie, statistiche, risultati in tempo reale di oltre 200 campionati e competizioni in tutto il mondo, highlights, partite in diretta, calciomercato e molto altro. Il network di OneFootball – con oltre 300 tra creatori di contenuti indipendenti, club, federazioni ed emittenti – aggiunge oltre 100.000 contenuti aggiuntivi al mese. OneFootball è disponibile in 12 lingue ed è l’app sportiva più votata al mondo, in base a milioni di recensioni su App Store e Google Play. Fondata nel 2008, l’azienda ha sede a Berlino e uffici a Londra, New York, Città del Messico, Singapore, Il Cairo, Istanbul e Rio de Janeiro.

Nel dicembre 2020, OneFootball ha acquisito Dugout per rimodellare il panorama dei media digitali a tema calcistico e creare così la più grande azienda di media digitali a tema calcistico al mondo. L’operazione ha visto Arsenal, Barcellona, ​​Bayern Monaco, Chelsea, Juventus, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Olympique di Marsiglia unirsi a OneFootball come azionisti. Nel marzo 2021, OneFootball ha accolto tre ulteriori azionisti: la federazione tedesca DFB, il Borussia Dortmund e i Tottenham Hotspur.