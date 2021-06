Abbonamento DAZN per vedere in Diretta Streaming la Serie A 2021-22

Serie A 2021-22 – A partire dalla prossima stagione, DAZN trasmetterà tutta la Serie A per un totale di 10 partite a giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva) a cui si aggiungono LaLiga, il massimo campionato spagnolo, e il meglio del calcio internazionale con la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ai canali tematici di FC Internazionale e AC Milan.

Abbonamento DAZN

A partire dal 1° luglio 2021, DAZN passerà ad un prezzo di abbonamento del valore di 29,99 euro al mese e, per i nuovi clienti che si abboneranno dall’1 al 28 luglio, è prevista un’offerta di 19,99 euro al mese per 14 mesi.

Al massimo 6 dispositivi collegati, 2 in simultanea

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, gli eventi su Dazn saranno visibili su un massimo di 6 dispositivi con la possibilità di visione in diretta streaming in contemporanea dello stesso evento su 2 dispositivi. Dunque, la possibilità di avere accesso ai contenuti su due dispositivi in contemporanea resterà invariata rispetto a ora.

Disdetta abbonamento DAZN

Come di consueto, è possibile disdire l’abbonamento in ogni momento, senza ulteriori costi aggiuntivi e senza restituzione degli sconti fruiti. Ricordiamo che DAZN non è solo calcio e tutti gli appassionati in Italia potranno godere di un’offerta multisport completa con MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette. [Fonte: Eurosport]