Italia-Inghilterra senza interruzioni di segnale con devolo Mesh WiFi2

Home cinema e grande calcio all’aperto senza interruzioni di segnale

L’emergenza attuale ha cambiato le nostre abitudini: dal lavoro, alla scuola fino allo sport. La pandemia ha modificato anche il modo di vivere la casa, che deve essere sempre più in grado di soddisfare le nuove esigenze abitative con una rivisitazione degli spazi domestici: le stanze interne delle abitazioni sono diventate multifunzionali, mentre giardini e balconi si sono trasformati in spazi sempre più accoglienti, così da passare più tempo possibile all’aria aperta.

Veri e propri luoghi di relax allestiti con piante e fiori, grill per grigliate in famiglia ma anche proiettori o schermi tv per guardare un film o la finale degli Europei a cielo aperto.

Cinema o stadio all’aperto

Non solo il salotto: un grande televisore o uno schermo con un proiettore Wi-Fi può trasformare, in pochi attimi, il proprio giardino o il balcone di casa in un privato “cinema all’aperto” o in uno “stadio di calcio”. Quest’anno in particolare, che ha visto la limitazione della partecipazione degli spettatori negli stadi, la maggior parte dei tifosi ha sostenuto le squadre europee da casa propria allestendo cinema all’aperto con schermi proiettori ad hoc per non perdere la magia dello spettacolo calcistico. Oltre allo schermo, però, è importante prevedere una connessione internet stabile per non perdere nemmeno un istante, magari quello decisivo, della partita – soprattutto se si tratta della finale Italia-Inghilterra!

Come portare internet in giardino

Solitamente, un router/Wi-Fi tradizionale non ha la portata necessaria per reggere un collegamento da dentro casa fino all’esterno. Una soluzione semplice e pratica sono gli adattatori Powerline, dispositivi smart che usano la linea elettrica esistente per la trasmissione dei dati e che possono essere installati in una qualsiasi presa di corrente. L’unica avvertenza è che il dispositivo deve essere al riparo da acqua e da luce solare diretta, perciò è preferibile installarlo all’interno e se possibile nelle immediate vicinanze della porta del balcone o del giardino.

Il dispositivo ideale per la rete domestica

Le nuove soluzioni Powerline, come i kit Mesh WiFi 2 di devolo – specialista tedesco del Wi-Fi, offrono numerosi vantaggi grazie alle funzioni smart mesh. Soprattutto quando sono presenti più adattatori Wi-Fi in una stessa casa, il dispositivo devolo dimostra appieno i suoi punti di forza: ad esempio, i dispositivi mobili sono sempre collegati automaticamente al punto di accesso più potente, consentendo agli utenti di spostarsi tranquillamente per la casa.

Band steering, beamforming e airtime fairness assicurano una ricezione Wi-Fi stabile e veloce.

Inoltre, grazie al MIMO multiutente, più dispositivi terminali Wi-Fi possono essere rapidamente e contemporaneamente collegati alla rete. Questo permette che il Wi-Fi funzioni correttamente anche quando tutta la famiglia è connessa nello stesso momento, dando così la possibilità ai bambini di guardare il proprio programma preferito o divertirsi con un gioco online, mentre il resto della famiglia può tranquillamente guardare la partita di calcio.

Plug and play

Il kit Mesh WiFi 2 di devolo può essere configurato in pochi istanti con grande semplicità: basta inserire un adattatore devolo in una presa di corrente vicino al router e collegarlo al cavo, inserire il secondo adattatore in una presa di corrente nella zona in cui è necessaria una connessione più veloce e, grazie alla funzione di “accoppiamento” automatico, gli adattatori si collegano automaticamente e, in un attimo, pronti all’uso. È possibile gestire tutte le impostazioni dall’App Home Network, disponibile gratuitamente per iOS e Android, e configurare il Wi-Fi anche per gli ospiti che, con un semplice click, possono accedere alla voce del menù e scansionare il codice QR visualizzato, abilitando così in automatico l’uso del Wi-Fi.

devolo Mesh WiFi 2 è disponibile in due varianti:

lo Starter Kit , con due adattatori, al prezzo di 249,90 euro (IVA inclusa)

, con due adattatori, al prezzo di (IVA inclusa) il Multiroom Kit, con tre adattatori per chi necessita la copertura di spazi abitativi più grandi, al prezzo di 369,90 euro (IVA inclusa).

Tutti i device sono pienamente compatibili con i prodotti della serie devolo Magic e con tutti i router. devolo offre una garanzia del produttore di 3 anni su tutti i prodotti.

Il prodotto è disponibile su Amazon e nei punti vendita Mediaworld e Euronics.