Real Madrid-Eintracht Streaming Rojadirecta Gratis TV Finale Supercoppa Europea 2022, vedere Online TV: Sky DAZN o Amazon Prime Video?

Dove vedere Diretta Real Madrid-Eintracht Streaming Online senza Rojadirecta TV. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti vuole provare il “Sextete”, cioè vincere i 6 trofei a cui parteciperà quest’anno. E il primo passo è la Supercoppa Europea di questa stasera contro Eintracht Francoforte.

Si gioca alle ore 21:00 italiane di oggi mercoledì 10 agosto 2022 all’Olympic Stadium di Helsinki, impianto da 36mila posti ovviamente tutto esaurito. I vincitori della Champions League affrontano i campioni dell’Europa League. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire Real Madrid-Eintracht video streaming gratis e diretta live tv.

Diretta Real Madrid-Eintracht Streaming, probabili formazioni



Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius. Allenatore Carlo Ancelotti. A disposizione in panchina: Lunin, Luis Lopez, Vallejo, Nacho, Rüdiger, Lucas Vazquez, Tchouaméni, Ceballos, Camavinga, Hazard, Asensio, Rodrygo. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Touré, Tuta, N’Dicka; Knauff, Sow, Rode, Lenz; Kamada, Götze; Borré. Allenatore Glasner. A disposizione in panchina: Ramaj, Grahl, Smolcic, Chandler, Jakic, Hasebe, Hauge, Kamada, Lindstrom, Alidou, Kolo Muani, Alario. Indisponibili: Buta, Onguéné. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Oliver (Inghilterra). Guardalinee: Burt e Bennet (Inghilterra). Quarto uomo: Rumsas (Lituania). Var: Kwiatkowski (Polonia). Assistente VAR: Frankowski (Polonia) e Martins (Portogallo).

Real Madrid-Eintracht in TV senza Rojadirecta Live



Real Madrid-Eintracht in diretta televisiva su Amazon Prime Video (link su primevideo.com). In studio Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini alla telecronaca con Alessia Tarquinio collegata da bordocampo.

Real Madrid-Eintracht Streaming alternativa a Rojadirecta Online



Real Madrid-Eintracht streaming calcio gratis per gli abbonati a Amazon Prime Video. Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Business, tramite un accordo che permetterà dunque ai locali pubblici di trasmettere la gara sulle reti Sky. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.