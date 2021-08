BETIS ROMA Streaming Gratis TV Amichevole da vedere Online e in Diretta TV: Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Betis Roma Streaming, Amichevole calcio d’estate. Nella penultima amichevole pre stagionale, la Roma di José Mourinho ha lasciato il Portogallo per spostarsi in Spagna dove, alle ore 22:00 italiane di oggi sabato 7 agosto 2021, affronta il Real Betis all’Estadio Benito Villamarin di Siviglia nella prima edizione dell’Unbeatables Cup, torneo al quale partecipano anche Fiorentina ed Espanyol. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire Betis Roma video streaming gratis e diretta live tv.

Diretta Betis Roma Streaming, probabili formazioni



Betis Siviglia (4-2-3-1): Rui Silva; Montoya, Kike Hermoso, Víctor Ruiz, Calderón; Paul, William Carvalho; Rober, Canales, Tello; Borja Iglesias. Allenatore Manuel Pellegrini.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Diawara, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore José Mourinho.

Betis Roma in Diretta TV



Betis Roma in diretta televisiva su Roma Tv Plus, Sky Sport Calcio e Sky Sport (numero 251 del satellite). Sui canali ufficiali della Roma sarà possibile seguire la giornata con aggiornamenti, foto e video.

Betis Roma Streaming alternativa

Betis Roma streaming calcio gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) oppure per tutti a pagamento con NOW acquistando il singolo evento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.