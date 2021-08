VALENCIA MILAN Streaming Gratis TV, dove vederla con Cellulare Tablet e PC | Amichevole Estiva

Dove vedere Diretta Valencia Milan Streaming senza Rojadirecta, Amichevole calcio d’estate. Alle ore 20:30 ITA di oggi mercoledì 4 agosto 2021 si gioca Valencia Milan, allo stadio Mestalla. Quarto test match per il Milan di Stefano Pioli, che dopo aver affrontato Pro Sesto e Modena, ha pareggiato in Francia contro il Nizza, partita nella quale ha segnato il nuovo acquisto Giroud. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire Valencia Milan video streaming gratis e diretta live tv.

Diretta Valencia Milan Streaming, probabili formazioni



Valencia (4-4-2): Mamardashvili; Correia, Alderete, Paulista, Gayà; Guillamon, Burlamaqui, Jason, Jesus Vazquez; Guedes, Maxi. Allenatore Bordalas.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Rebic; Giroud.

Valencia Milan in Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Allenatore Stefano Pioli.

Valencia Milan in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro dalla Rai e nemmeno su DAZN.

Valencia Milan Streaming alternativa a Rojadirecta

Valencia Milan sarà disponibile in streaming gratis online per gli abbonati su Sky Go (link skygo.sky.it), , sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.