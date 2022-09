SALISBURGO-MILAN Streaming Gratis Online Rojadirecta TV, dove vedere il match: Sky Sport o Mediaset Infinity?

Dove vedere Diretta Salisburgo-Milan Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21 italiane di oggi martedì 6 settembre 2022, il Milan di Pioli vola al Red Bull Arena di Salisburgo, per giocare la prima partita del Girone E della fase a gironi della UEFA Champions League.

Con lo status di campione che protegge per ora il Milan dagli avversari più ostici, ed il Milan che ha vinto 7 delle 12 Coppe Campioni/UCL vinte da tutte le squadre italiane messe assieme, le aspettative saranno alte. Ciò dovrebbe nei fatti portare a cominciare questa stagione di UCL con una vittoria, e sarebbe un’altra ad aggiungersi al record già forte del Milan nelle partite della prima giornata di UCL con l’attuale formato della competizione (8 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta). Chi vincerà questa sera? Di seguito le informazioni per vedere Salisburgo-Milan streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Salisburgo-Milan Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Debutto del Milan in Champions League dopo la conquista dello scudetto nazionale. Reduci dall’entusiasmante successo nel derby, i Rossoneri sono chiamati subito a muovere la classifica nel Gruppo E di UCL che è completato da Chelsea e Dinamo Zagabria: quest’ultime si sfideranno a loro volta oggi in Croazia. Nelle file del Milan non giocheranno Florenzi e Krunic. Diversi invece gli assenti nella formazione di casa guidata dal tedesco Matthias Jaissle.

Salisburgo (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Wober, Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjaergaard; Kameri; Okafor, Fernando. Allenatore Matthias Jaissle.

A disposizione in panchina: Mantl, Stejskal, Pavlovic, Baidoo, Bernardo, Gourna-Douath, Bernede, Adamu.

Indisponibili: Diakite, Diambou, Koita, Okoh, Piatkowski, Tijani, Van der Brempt.

Squalificati: Nessuno. Diffidati: Nessuno.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Dest, Kjaer, Gabbia, Ballo-Touré, Pobega, Brahim Diaz, Messias, Origi.

Indisponibili: Florenzi, Krunic.

Squalificati: Nessuno. Diffidati: Nessuno.

Arbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia). Guardalinee: Stojkovic e Mihajlovic. IV Uomo: Simovic. VAR: Dankter (Germania). Assistente VAR: Millot (Francia).

Salisburgo-Milan in Diretta TV al posto di Rojadirecta TV



Salisburgo-Milan in tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Telecronaca Sky curata da Federico Zancan, affiancato da Luca Marchegiani come seconda voce. Il match di Champions League non sarà disponibile in chiaro su Canale 5 che invece trasmetterà PSG-Juventus alla stessa ora.

Diretta Salisburgo-Milan anche con Infinity+, visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV. Qui la telecronaca sarà a cura di Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese.

Statistica in evidenza: le ultime cinque partite vinte/perse dal Milan in UCL hanno visto il gol decisivo arrivare nella ripresa.

Salisburgo-Milan Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Salisburgo-Milan streaming gratis attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Salisburgo-Milan streaming online disponibile anche con NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e Infinity+, il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, disponibile per tutti i dispositivi, anche quelli mobili Huawei o un semplice Mac.

Salisburgo-Milan Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida Salisburgo-Milan non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio o RojadirectaTV.