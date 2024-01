MILAN BOLOGNA Streaming TV, dove vederla Online: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Milan-Bologna Streaming. Alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 27 gennaio 2024, il Milan affronta il Bologna in un importante match di Serie A valido per la 22a giornata. I rossoneri sono ben posizionati in classifica e mirano a ottenere una qualificazione all’Europa League. Il Bologna, invece, cerca di riprendere la sua marcia dopo una pausa dovuta alla Supercoppa. L’arbitro della partita sarà Davide Massa. Chi vincerà la sfida tecnica tra i due allenatori? Di seguito le informazioni per vedere Milan-Bologna streaming gratis e diretta video tv.

Milan-Bologna probabili formazioni, non solo FantaCalcio



Dopo aver ricevuto supporto da tutto il mondo per gli eventi di Udine, Maignan si aspetta una fase più tranquilla al Milan, grazie alle sue prestazioni positive contro il Bologna. Tuttavia, Lewis Ferguson del Bologna ha segnato il gol di apertura, aggiungendo un ulteriore gol alla sua lista personale in questa stagione di campionato.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Florenzi, Simic, Pellegrino, Terracciano, Musah, Zeroli, Jovic, Okafor, Chaka Traoré. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caldara, Chukwueze, Kalulu, Pobega, Thiaw, Tomori.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorpski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore Thiago Motta.

A disposizione in panchina: Bagnolini, Ravaglia, Corazza, Ilic, Lykogiannis, Lucumi, Fabbian, Moro, Urbanski, Karlsson. Squalificati: Posch. Indisponibili: El Azzouzi, Ndoye, Soumaoro.

Arbitro: Massa. Guardalinee: Palermo-Yoshikawa. Quarto Uomo: Marcenaro. VAR: Guida. Assistente VAR: Irrati.

Dove vedere Milan-Bologna in TV

Milan-Bologna in tv: ci sono diverse opzioni per seguire Milan-Bologna in diretta tv, inclusa la trasmissione in streaming su DAZN (in onda dopo Juventus-Empoli stream delle 18) e la trasmissione sui canali digitali di Sky: Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 2013 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati di entrambe le piattaforme possono anche guardare la partita tramite l’app DAZN disponibile su Sky Q.

Il Milan è la squadra più prolifica nel corso dei primi tempi in questa Serie A, con 23 reti messe a segno prima dell’intervallo; dall’altra parte, il Bologna ha subito gol nel corso dei primi 45 minuti di gioco in ciascuna delle ultime tre gare di campionato.

Milan-Bologna Streaming Gratis in Italiano



I tifosi e gli appassionati di calcio avranno la possibilità di vedere il match Milan-Bologna in streaming (gratis per gli abbonati) su DAZN e Sky GO. Sarà sufficiente collegarsi ai siti ufficiali o scaricare le app appropriate per vedere la partita su dispositivi mobili. Gli utenti DAZN potranno anche vedere gli highlights e l’evento completo su richiesta. Inoltre, esiste un’opzione aggiuntiva con NOW, che permette di vedere le partite della Serie A trasmesse da Sky.

Il Milan ha all’attivo ben nove giocatori con più di un gol segnato in questa Serie A, più di ogni altra squadra – dall’altra parte nessun’altra formazione attualmente nella metà alta della classifica ne conta meno del Bologna (cinque alla pari della Fiorentina).

Quali alternative per vedere Milan-Bologna Gratis Live

La sfida non sarà disponibile con siti web come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV, in quanto considerati illegali.

Il Milan non ha subito gol in alcuna delle ultime tre sfide casalinghe contro il Bologna in Serie A – l’ultima rete rossoblù sul campo dei rossoneri è stata di Tomiyasu il 18 luglio 2020 – e potrebbe ottenere quattro clean sheet in casa di fila contro i felsinei per la prima volta dal periodo 1989-1999 (sei in quel caso).