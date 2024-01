JUVENTUS EMPOLI Streaming TV, dove vederla Online: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Juventus-Empoli Streaming. Alle ore 18 italiane di oggi sabato 27 gennaio 2024, si gioca all’Allianz Stadium di Torino il match Juventus-Empoli, valido per la 22esima giornata di Serie A 2023/24.

La Juventus ha vinto 11 partite su 13 contro l’Empoli dopo il loro pareggio del 2008. L’Empoli ha vinto solo due volte. L’ultima partita giocata in casa è stata vinta dalla Juventus per 4-0, come le tre partite precedenti a Torino. Chi vincerà la sfida tecnica tra i due allenatori? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Empoli streaming gratis e diretta video tv.

Juventus-Empoli Streaming: probabili formazioni



La Juventus è in testa alla classifica di Serie A dopo aver battuto il Lecce per 3-0, mentre l’allenatore Allegri raggiunge la sua trecentesima vittoria in Serie A. La Juventus ha ottenuto il maggior numero di porte inviolate nel campionato e ha vinto sei degli ultimi sette scontri diretti casalinghi senza subire gol. L’Empoli ha vinto contro il Monza e si avvicina alla salvezza, ma ha ancora molto lavoro da fare. Nonostante sia sfavorito, l’Empoli ha già vinto contro Fiorentina e Napoli in trasferta, ma deve migliorare il suo attacco che ha segnato solo sei gol in trasferta.

Allegri dovrà fare a meno di Chiesa e Rabiot. Al loro posto dovrebbero giocare Miretti, McKennie e Locatelli, insieme a Cambiaso e Kostic sulle fasce, e Yildiz in attacco con Vlahovic. Danilo, che è diffidato, potrebbe riposare e al suo posto scenderà in campo Alex Sandro.

Nel frattempo, Nicola ha recuperato Kovalenko e Baldanzi, ma entrambi inizieranno la partita in panchina. Caputo, invece, non sarà in grado di giocare e al suo posto verrà schierato il nuovo acquisto Cerri insieme a Cambiaghi in attacco. La difesa a tre sarà confermata con Caprile in porta, mentre a centrocampo Bereszynski e Gyasi saranno sulle fasce, con Zurkowski e Marin a supporto, e Grassi a fare da regista.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Danilo, Djalò, Nicolussi Caviglia, Nonge, Weah, Iling Jr, Milik.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski, Zurkowski, Grassi, Marin, Gyasi; Cerri, Cambiaghi. Allenatore: Nicola.

A disposizione in panchina: Perisan, Berisha, Goglichidze, Pezzella, Cacace, Cancellieri, Fazzini, Indragoli, Corona, Baldanzi.

Arbitro: Marinelli. Guardalinee: L Rossi e C Rossi. 4° Uomo: Prontera. VAR: Doveri. Assistente VAR: Valeri.

Dove vedere Juventus-Empoli in TV

Juventus-Empoli in tv con DAZN che può essere accessibile tramite l’app disponibile su smart tv o con dispositivi come Chromecast, Fire Stick, PlayStation, Xbox o TIM VISION. Dušan Vlahović e Szymon Żurkowski sono stati straordinari nelle ultime partite di campionato. Vlahović ha segnato cinque gol nelle ultime tre partite della Juventus, mentre Żurkowski ha realizzato quattro reti nelle sue prime due sfide con l’Empoli. Entrambi i giocatori hanno dimostrato un eccellente rendimento, con Vlahović che ha segnato tre gol dopo il 59° minuto di gioco e Żurkowski che ha segnato una tripletta nella sua ultima partita.

Juventus-Empoli Streaming Gratis in Italiano



Juventus-Empoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita è disponibile anche su NOW (a pagamento per tutti). Tra i giocatori scesi in campo nelle 21 giornate di questo campionato, solo Sebastiano Luperto e Nehuén Pérez hanno collezionato tutti i minuti disponibili tra i calciatori di movimento (1890); nessuno, inoltre, ha respinto più conclusioni avversarie rispetto al difensore dell’Empoli (22). Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Quali alternative per vedere Juventus-Empoli Gratis Live?

La sfida non sarà disponibile con siti web come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV, in quanto considerati illegali. I bianconeri contro i toscani cercheranno di consolidare il primo posto in classifica. Azzurri chiamati ad una prova impegnativa, dopo la bella vittoria per 3 a 0 al Castellani ai danni del Monza, in occasione dell’ultima giornata di campionato.