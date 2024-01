CAGLIARI TORINO Streaming TV, dove vederla Online: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Cagliari-Torino Streaming. Alle ore 20:45 italiane di oggi venerdì 26 gennaio 2024, si gioca all’Unipol Domus di Cagliari il match Cagliari-Torino, valido come primo anticipo della 22esima giornata di Serie A 2023/24.

Il Cagliari ha ottenuto buoni risultati contro il Torino recentemente, con una sola sconfitta nelle ultime nove partite di Serie A. Tuttavia, il Torino ha avuto successo nelle ultime trasferte contro il Cagliari, con quattro vittorie nelle ultime sette partite. Chi vincerà la sfida tecnica tra i due allenatori? Di seguito le informazioni per vedere Cagliari-Torino streaming gratis e diretta video tv.

Cagliari-Torino probabili formazioni, non solo FantaCalcio



Dove vedere Cagliari-Torino in TV

Cagliari-Torino in tv: ci sono diverse opzioni per seguire Cagliari-Torino in diretta tv, inclusa la trasmissione in streaming su DAZN e la trasmissione sui canali digitali di Sky: Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 2013 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati di entrambe le piattaforme possono anche guardare la partita tramite l’app DAZN disponibile su Sky Q.

Il Cagliari è imbattuto da sei partite casalinghe di Serie A, mentre il Torino non ha mai ottenuto lo stesso risultato per due partite consecutive.

Cagliari-Torino Streaming Gratis in Italiano



I tifosi e gli appassionati di calcio avranno la possibilità di vedere il match Cagliari-Torino in streaming (gratis per gli abbonati) su DAZN e Sky GO. Sarà sufficiente collegarsi ai siti ufficiali o scaricare le app appropriate per vedere la partita su dispositivi mobili. Gli utenti DAZN potranno anche vedere gli highlights e l’evento completo su richiesta. Inoltre, esiste un’opzione aggiuntiva con NOW, che permette di vedere le partite della Serie A trasmesse da Sky.

Quali alternative per vedere Cagliari-Torino Gratis Live?

La sfida non sarà disponibile con siti web come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV, in quanto considerati illegali.

Il Torino si è dimostrato una squadra solida in difesa, subendo soltanto due gol e mantenendo la porta inviolata per ben cinque volte. Hanno ottenuto dieci clean sheet in totale, meno solamente dell’Inter e della Juventus. Questo è un risultato significativo, considerando che non avevano raggiunto un tale numero di clean sheet dopo le prime venti partite del torneo dalla stagione 1992/93.