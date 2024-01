Dove vedere Atletico-Barcellona in TV e Streaming (Coppa del Re): orario e pronostico

Dove vedere Athletic Bilbao Barcellona streaming tv? La Cattedrale si veste ancora una volta dei panni delle grandi serate per ospitare la grande partita tra l’Athletic Bilbao e il Barcellona. Uno dei duelli stellari che ci lasceranno questi quarti di finale di Coppa del Re (Copa del Rey). Un faccia a faccia in cui entrambe le squadre, molto vicine nella classifica della Liga, vedono nella competizione la via più breve per aspirare a un titolo in questa stagione. Misurano anche la loro forza le due squadre che hanno vinto più volte la competizione. I Blaugranas sono stati campioni della Coppa 31 volte, l’ultima nel 2021, mentre i leoni sono stati campioni 23 volte. Un nuovo duello in cui Ernesto Valverde affronterà ancora una volta i suoi ex e con Xavi Hernández da lui diretto durante il suo tempo come allenatore culé.

Dove vedere Athletic Bilbao-Barcellona in TV e Streaming

Athletic Bilbao-Barcellona in diretta streaming attraverso il canale di “YOUTUBE CRONACHE DI SPOGLIATOIO” a partire dalle ore 21:30 italiane di oggi mercoledì 24 gennaio 2024. Athletic Bilbao-Barcellona è il quarto di finale più interessante della Coppa del Re. Dopo l’eliminazione del Real Madrid nel derby contro l’Atletico si accende in Spagna il torneo che vale quasi quanto la Liga per fascino e competitività.

Athletic Bilbao

La squadra biancorossa sta portando a termine un grande campionato e occupa le posizioni di Champions League. In questa Copa del Rey arrivano dalla vittoria per 2-0 sul Deportivo Alavés con doppietta di Asier Villalibre. Prima avevano eliminato Eibar, Cayón e Rubí in casa.

Barcellona

I catalani hanno preso ossigeno in campionato lo scorso fine settimana battendo il Betis 2-4 al Villamarín con una tripletta di Ferran. Nella competizione di coppa hanno dovuto sudare per qualificarsi contro gli Unionistas, vincendo 1-3 con gol di Ferran Torres, Koundé e Baldé. Prima di ciò, avevano battuto il Barbastro ai sedicesimi.

Pronostico Athletic Bilbao-Barcellona, le quote

L’Athletic Bilbao è arrivato a questa sfida dopo una serie di vittorie consecutive e risultati positivi, ma ha perso contro il Valencia. Nonostante ciò, la squadra si sta battendo per un posto in Champions e sta avendo una stagione positiva. Nel match contro il Barcellona, si prevede che entrambe le squadre segnino, indipendentemente dal risultato finale. Inoltre, considerando lo stile di gioco aperto del Barcellona, si prevede che ci saranno più di 2,5 gol nella partita. Almeno una rete per parte si gioca a 1.59 su Cplay, a 1.55 su Snai e a 1.54 su Planetwin.