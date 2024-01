Tiago Djalò alla firma del contratto con la Juventus

CALCIOMERCATO JUVE – Mentre la Juventus si stava preparando per lasciare Lecce dopo la bella e pesante vittoria firmata Vlahovic, a Torino stava arrivando Tiago Djalò. Il difensore portoghese è l’ultimo, e probabilmente unico, acquisto dei bianconeri in questa finestra di mercato invernale. Dopo i primi selfie e autografi, Djalò si è presentato alle 9 per i consueti esami medici, che precedono la firma del contratto che lo legherà alla squadra fino al 30 giugno 2028, con un salario annuale di 2,5 milioni di euro netti. Al Lille, il club con cui era in scadenza, andranno 3 milioni di euro più altri 3,5 di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita.

Tuttavia, questo lunedì sarà molto importante per il futuro immediato del 23enne di Amadora. Djalò, infatti, ha subito un grave infortunio al ginocchio destro (rottura del legamento crociato) e per questo gli esami del J-Medical saranno decisivi per capire la reale condizione fisica del giocatore. Solo dopo potrà firmare il contratto e unirsi al gruppo a disposizione di Allegri. Prima della sua prima convocazione in maglia bianconera, dovrà però recuperare la sua migliore forma fisica.

Senza dubbio è un’aggiunta importante per il reparto difensivo, soprattutto considerando l’imminente addio di Alex Sandro alla fine della stagione, che libererà un posto. Djalò sarà in grado di ricoprire sia il ruolo di terzino che quello di difensore centrale.