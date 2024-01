Panchina d’Oro: Dopo Stefano Pioli rivince Luciano Spalletti

Luciano Spalletti è stato premiato con il prestigioso premio “Panchina d’Oro” come migliore allenatore italiano. Il tecnico toscano ha ricevuto il premio a Coverciano il 29 gennaio, superando Simone Inzaghi e Stefano Pioli (precedente vincitore). Spalletti ha ringraziato i suoi giocatori, il personale e i dirigenti del club, e ha dichiarato di sentirsi onorato di ricevere il premio dai suoi colleghi. Ha anche commentato che nonostante la difficile situazione del calcio italiano, è felice di allenare la Nazionale. Anche Fabio Grosso è stato premiato con la “Panchina d’Argento” per la promozione in Serie A ottenuta con il Frosinone. Infine, Vincenzo Vivarini è stato premiato con la “Panchina d’Oro Serie C” per il suo lavoro con il Catanzaro. Vivarini ha ringraziato i suoi colleghi, la città di Catanzaro e la sua squadra per l’annata straordinaria.

