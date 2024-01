Verso Inter-Juve: Bianconeri per la vittoria per credere nello Scudetto

INTER-JUVE – La Juventus si prepara alla sfida del Giuseppe Meazza di San Siro contro la capolista Inter. Questa settimana rappresenta un momento cruciale per la Vecchia Signora, che si prepara per Derby d’Italia contro l’Inter. La vittoria è necessaria per continuare a sperare nello scudetto, mentre una sconfitta potrebbe far scappare l’avversario. Dopo i risultati del fine settimana, con il pareggio dell’Inter e la squalifica di Milik, la Juve si trova a inseguire nuovamente, senza dimenticare che la formazione di Inzaghi ha una partita da recuperare.

Dusan Vlahovic è in ottima forma, ma il partner d’attacco è ancora incerto. Yildiz potrebbe essere la scelta, mentre Chiesa potrebbe subentrare durante la partita. Rabiot dovrebbe tornare a disposizione e reclamare un posto da titolare nel centrocampo, mentre Kostic, Cambiaso e Weah si contendono le posizioni sulle fasce. Gli allenamenti della settimana daranno indicazioni più precise. Capitan Danilo tornerà anche lui titolare dopo il turno di riposo.