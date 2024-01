Juventus, colpo mercato all’ultimo momento: arriva Carlos Alcaraz dal Southampton

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha portato Carlos Alcaraz alla Juventus per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri. Il calciatore argentino, classe 2002, ha giocato 26 partite segnando quattro gol in questa stagione. La trattativa prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto, per un costo totale di oltre 50 milioni di euro. Carlos Alcaraz (omonimo del famoso tennista) si sottoporrà alle visite mediche a Londra e poi al JMedical.

L’allenatore Allegri è quindi in procinto di acquisire un giocatore flessibile per il centrocampo. La posizione principale di questo giocatore è quella di centrocampista esterno, ma può anche occupare il ruolo di centrocampista centrale o trequartista. Alcaraz, calciatore argentino, è stato oggetto di interesse sia da parte del Napoli che dell’Inter l’anno scorso (essendo anche lui un ex membro del Racing Club come Milito e Lautaro Martinez).